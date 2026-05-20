Ο ηγέτης Ταϊβάν λέει ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν «ξένες δυνάμεις» για το μέλλον του νησιού

Ο ηγέτης της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν «ξένες δυνάμεις» για το μέλλον του νησιού.

Τα σχόλια του Λάι ήρθαν λίγες ημέρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπαινίχθηκε ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικό χαρτί με την Κίνα.

«Το μέλλον της Ταϊβάν δεν μπορεί να αποφασιστεί από ξένες δυνάμεις, ούτε μπορεί να κρατηθεί όμηρος του φόβου, της διχόνοιας ή των βραχυπρόθεσμων συμφερόντων», δήλωσε ο Λάι σε ομιλία του για τον δεύτερο χρόνο της προεδρίας του.

Τα σχόλια του Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News και στο Air Force One ακολούθησαν μια κρατική επίσκεψη στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα, όπου ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, πίεσε τον ηγέτη των ΗΠΑ να μην υποστηρίξει την Ταϊβάν.

Η Ταϊπέι λέει ότι η Κίνα είναι η «βασική αιτία» της περιφερειακής αστάθειας και οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ αποτελούν νομική δέσμευση για την υπεράσπιση της δημοκρατίας του νησιού.

Στις δηλώσεις του, την Τετάρτη, ο Λάι δήλωσε ότι η Κυβέρνησή του αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες για να «αποτρέψει έναν πόλεμο», όχι για να ξεκινήσει έναν, και σημείωσε ότι «οι απειλές είναι μεγαλύτερες από ποτέ».

«Η Ταϊβάν πρέπει να έχει την ικανότητα να προστατεύσει τον εαυτό της και να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν», δήλωσε ο Λάι.

Είπε, επίσης, ότι η Ταϊβάν είναι πρόθυμη να «συμμετάσχει σε υγιείς και εύτακτες ανταλλαγές με την Κίνα» σε ισότιμη βάση, αλλά επέμεινε ότι «δεν θα θυσιάσουμε την κυριαρχία μας και τον δημοκρατικό τρόπο ζωής μας».

Από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του, η Ταϊβάν δέχεται έντονες πιέσεις να δαπανήσει περισσότερα για την προστασία της και να αυξήσει τις επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ταϊβάν έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην αναβάθμιση του στρατού της και στην ανάπτυξη της δικής της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά το νησί εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πωλήσεις όπλων υψηλής τεχνολογίας από τις ΗΠΑ.

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν ενέκρινε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο αμυντικών δαπανών ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα χρησιμοποιηθεί για αμερικανικά όπλα.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Κίνα και η Ταϊβάν πρέπει να «ηρεμήσουν» και ότι θα αποφασίσει για τις πωλήσεις όπλων «στο επόμενο αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα».

Ο Λάι δήλωσε, την Τετάρτη, ότι εάν έχει την ευκαιρία να μιλήσει με τον Τραμπ, ο οποίος έχει θέσει το ενδεχόμενο μιας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών, θα τονίσει ότι η Κυβέρνησή του «διατηρεί το status quo» και ότι η Κίνα «υπονομεύει» την ειρήνη και τη σταθερότητα.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ