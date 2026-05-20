Συναγερμός στη Λιθουανία εν μέσω φόβου για επίθεση από drones

Η Λιθουανία εξέδωσε την Τετάρτη προειδοποίηση «αεροπορικού κινδύνου» ζητώντας από τους πολίτες να βρουν καταφύγιο και ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας για λίγο εν μέσω φόβων για drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της χώρας. O Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι το drone πήγαινε προς το Λεντβάρις, κοντά στο Βίλνιους και ότι τώρα κατευθύνεται προς διαφορετική κατεύθυνση και καταδιώκεται απο στρατιωτικά αεροπλάνα του ΝΑΤΟ.

Ένα ρεπορτάζ του εθνικού πρακτορείου ειδήσεων ανέφερε ότι ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός είχαν βρει καταφύγιο, αν και ο στρατός αργότερα δήλωσε ότι ο συναγερμός ήρθη και οι πολίτες μπορούσαν να εγκαταλείψουν τα καταφύγιά τους.

Το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας δήλωσε νωρίτερα ότι εξέδωσε συναγερμό σε απάντηση σε ένα drone στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευση του drone δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας επιβεβαίωσε το κλείσιμο του αεροδρομίου σε μια ειδοποίηση που στάλθηκε στα τηλέφωνα των κατοίκων του Βίλνιους, λέγοντας: «Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής! Μεταβείτε αμέσως σε ένα καταφύγιο ή σε ένα ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογένειάς σας και περιμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Ένα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε την Τρίτη ένα ύποπτο ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία, ανέφερε η χώρα της Βαλτικής, στην τελευταία σε μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου στην περιοχή εν μέσω συχνών ουκρανικών επιθέσεων στη γειτονική Ρωσία.

