Αλέξανδρος Κληρίδης για υπόθεση «Σάντη»: Νομικά ριψοκίνδυνη η χρήση τεκμηρίων από Αστυνομία πριν την απόφαση του Ανωτάτου

«Νομικά ριψοκίνδυνη» χαρακτήρισε ο δικηγόρος, Αλέξανδρος Κληρίδης, την ενδεχόμενη χρήση από την Αστυνομία των δεδομένων και τεκμηρίων που παραλήφθηκαν από την οικία του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη», μέχρι την τελική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί του αιτήματος ακύρωσης του εντάλματος έρευνας.

Απαντώντας σε ερώτηση, μετά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου, ο Αλέξανδρος Κληρίδης ανέφερε πως το κατά πόσον οι Αρχές δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω υλικό «είναι μεγάλο νομικό ερώτημα».

Όπως είπε, «υπό κανονικές συνθήκες δεν δικαιούνται, επειδή ακριβώς δόθηκε άδεια από το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλαίσιο της διαδικασίας certiorari και άρα ενδεχομένως οποιαδήποτε χρήση τους να είναι παράνομη».

Πρόσθεσε ότι η αξιοποίηση των δεδομένων στο παρόν στάδιο ενέχει σοβαρό νομικό κίνδυνο, σημειώνοντας πως εάν τελικά ακυρωθεί το ένταλμα έρευνας, τότε και η μαρτυρία που προέκυψε από την έρευνα ενδέχεται να κριθεί παράνομη.

«Αν το χρησιμοποιήσουν σήμερα -παρά το ότι εκκρεμεί διαδικασία στο Ανώτατο- και τελικά ακυρωθεί το ένταλμα, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουν άλλες νομικές συνέπειες, λόγω του ότι τα χρησιμοποίησαν ενώ γνώριζαν ότι η διαδικασία εκκρεμεί», ανέφερε.

Ο κ. Κληρίδης έκανε λόγο για «διακινδυνευμένη» οποιαδήποτε χρήση του υλικού πριν από την τελική κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

