Ζευγάρι Γερμανών συνελήφθη στο Μόναχο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Ως ύποπτο για δημιουργία επαφών με Γερμανούς επιστήμονες, με στόχο την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τεχνολογίες πιθανής στρατιωτικής χρήσης για λογαριασμό της Κίνας, συνελήφθη ένα παντρεμένο ζευγάρι στο Μόναχο, όπως ανακοίνωσαν την σήμερα οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Το ζευγάρι γερμανικής καταγωγής, όπως μεταδίδει το Reuters, φέρεται να εργαζόταν για κινεζική υπηρεσία πληροφοριών και να αναζητούσε πληροφορίες για τεχνολογία υψηλής τεχνολογίας με στρατιωτικές εφαρμογές, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Οι σημερινές συλλήψεις έρχονται τη στιγμή που οι γερμανικές αρχές προειδοποιούν για αυξανόμενες ανησυχίες ασφαλείας που σχετίζονται με την Κίνα.

Ανησυχώντας για τη μεταφορά τεχνολογίας, η γερμανική κυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος επισκέφθηκε την Κίνα τον Φεβρουάριο, επιδιώκει να «μειώσει την εξάρτηση και τον κίνδυνο» στις οικονομικές σχέσεις.

Το Πεκίνο, πάντως, έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

German authorities arrested a married couple suspected of working for Chinese intelligence to cultivate a network of scientists and obtain information on technology with military application https://t.co/yeQME9OJVj — Bloomberg (@business) May 20, 2026

Πώς δρούσε το ζευγάρι κατασκόπων

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, το ζευγάρι κατηγορείται ότι ανέπτυξε επαφές με επιστήμονες σε γερμανικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών αεροδιαστημικής μηχανικής, πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι κατά καιρούς παρουσιάζονταν ως διερμηνείς ή υπάλληλοι αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ορισμένοι επιστήμονες δελεάστηκαν να ταξιδέψουν στην Κίνα για να δώσουν αμειβόμενες διαλέξεις σε υποτιθέμενο πολιτικό κοινό, ενώ στην πραγματικότητα παρευρίσκονταν εκπρόσωποι κρατικών αμυντικών εταιρειών, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Πηγή: cnn.gr