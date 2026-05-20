Ζευγάρι Γερμανών συνελήφθη στο Μόναχο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Οι σημερινές συλλήψεις έρχονται τη στιγμή που οι γερμανικές αρχές προειδοποιούν για αυξανόμενες ανησυχίες ασφαλείας που σχετίζονται με την Κίνα.

Ως ύποπτο για δημιουργία επαφών με Γερμανούς επιστήμονες, με στόχο την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τεχνολογίες πιθανής στρατιωτικής χρήσης για λογαριασμό της Κίνας, συνελήφθη ένα παντρεμένο ζευγάρι στο Μόναχο, όπως ανακοίνωσαν την σήμερα οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Το ζευγάρι γερμανικής καταγωγής, όπως μεταδίδει το Reuters, φέρεται να εργαζόταν για κινεζική υπηρεσία πληροφοριών και να αναζητούσε πληροφορίες για τεχνολογία υψηλής τεχνολογίας με στρατιωτικές εφαρμογές, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Ανησυχώντας για τη μεταφορά τεχνολογίας, η γερμανική κυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος επισκέφθηκε την Κίνα τον Φεβρουάριο, επιδιώκει να «μειώσει την εξάρτηση και τον κίνδυνο» στις οικονομικές σχέσεις.

Το Πεκίνο, πάντως, έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Πώς δρούσε το ζευγάρι κατασκόπων

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, το ζευγάρι κατηγορείται ότι ανέπτυξε επαφές με επιστήμονες σε γερμανικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών αεροδιαστημικής μηχανικής, πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν επίσης ότι κατά καιρούς παρουσιάζονταν ως διερμηνείς ή υπάλληλοι αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ορισμένοι επιστήμονες δελεάστηκαν να ταξιδέψουν στην Κίνα για να δώσουν αμειβόμενες διαλέξεις σε υποτιθέμενο πολιτικό κοινό, ενώ στην πραγματικότητα παρευρίσκονταν εκπρόσωποι κρατικών αμυντικών εταιρειών, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Πηγή: cnn.gr

