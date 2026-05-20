Τουρκία και ψευδοκράτος βάζουν ξανά στο τραπέζι το «νέο έργο του αιώνα»

Στην προώθηση μεγάλων ενεργειακών έργων μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους αναφέρθηκαν ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ και ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα, στην οποία συμμετείχε και ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Ο Τζεβντέτ Γιλμάζ δήλωσε ότι εξετάστηκαν έργα που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια του ψευδοκράτους, θα αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας και θα προωθήσουν την παροχή φυσικού αερίου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γιλμάζ υποστήριξε ότι «ο αιώνας της Τουρκίας θα είναι ταυτόχρονα και αιώνας της τδβκ», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος, σημειώνοντας ότι το όραμα του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν προβλέπει ένα «ισχυρό και ευημερές» ψευδοκράτος.

Σύμφωνα με τον Γιλμάζ, στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνονται κινητές μονάδες παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρική διασύνδεση με καλώδιο, τεχνικές εργασίες για φυσικό αέριο καθώς και έργα συντήρησης και αναβάθμισης των ενεργειακών υποδομών.

Από την πλευρά του, ο κ. Ουστέλ ανακοίνωσε σχέδιο μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος μέσω αγωγού, κάνοντας λόγο για «νέο έργο του αιώνα».

Όπως υποστήριξε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μελέτες σκοπιμότητας για την ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας–ψευδοκράτους, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα «πολιτικά εμπόδια» που, όπως είπε, τέθηκαν στο έργο θα ξεπεραστούν με τη στήριξη της Άγκυρας.

«Με το έργο του αιώνα ήρθε νερό από την Ανατολία. Τώρα έρχονται και το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο», ανέφερε.

Ο κ. Ουστέλ υποστήριξε ότι το φυσικό αέριο θα χρησιμοποιηθεί αρχικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας του ψευδοκράτους.

Παράλληλα κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία και την ΕΕ να μην παρεμποδίσουν τα ενεργειακά σχέδια, ισχυριζόμενος ότι «η πιο σωστή και βιώσιμη διαδρομή για την ενέργεια προς την Κύπρο περνά μέσω της Τουρκίας».

Σε σχέση με το Κυπριακό, επανέλαβε τη θέση περί «δύο κρατών», δηλώνοντας ότι χωρίς αποδοχή της «κυρίαρχης ισότητας» και του «ίσου διεθνούς καθεστώτος» δεν μπορεί να υπάρξει μόνιμη λύση στο νησί.

ΚΥΠΕ