Παραμένει στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου το πλοιάριο του Global Sumud Flotilla

Το πλοιάριο «Vivy Sabre», το οποίο συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, ενώ τα μέλη του πληρώματος αναμένουν οδηγίες για τον απόπλου του.

Το «Vivy Sabre», που συμμετείχε στον στολίσκο Global Sumud Flotilla με σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, κατέπλευσε στο λιμανάκι της Πάφου λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Το πλήρωμα είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Σικελίας, ενώ προηγουμένως είχε μεταβεί στη Μαρμαρίδα, στα μικρασιατικά παράλια.

Εξάλλου σύμφωνα με πληροφορίες τρία από τα μέλη του πληρώματος του σκάφους, που μετείχαν στην αποστολή μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, έφυγαν. Συγκεκριμένα οι δυο Ιταλοί που επέβαιναν του σκάφους επέστρεψαν το βράδυ της Τρίτης στην πατρίδα τους αεροπορικώς και ο τρίτος Ιταλός πήγε στην Λεμεσό.

Στο σκάφος παραμένουν αυτή την στιγμή οι άλλοι τρεις επιβαίνοντες ένας Ισπανός, ένας Μαροκινός και ένας Μεξικανός. Οι τρεις τους προς το παρόν παραμένουν στην Πάφο, αναμένοντας τις επόμενες οδηγίες σχετικά με την αναχώρηση του πλοιαρίου, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

Σημειώνεται πως ο Danielle Gallina, μέλος του πληρώματος, ανέφερε ότι το «Vivy Sabre» αποσπάστηκε από τον υπόλοιπο στολίσκο λόγω τεχνικών προβλημάτων πριν από την επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων και τελικά κατάφερε να επιστρέψει στο λιμανάκι της Πάφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ένα από τα μέλη του πληρώματος παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη.

Στο μεταξύ αρκετές αντιπροσωπείες κομμάτων επισκέφτηκαν το πλοιάριο «Vivy Sabre», παραδίδοντας στους επιβαίνοντες του πλοιαρίου τρόφιμα και νερό, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς Παλαιστηνιακό λαό που βιώνει την φρίκη του πολέμου και της γενοκτονίας στην Γάζα.