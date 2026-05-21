Εικονική Ποινική Δίκη από φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος διοργάνωσε την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 εικονική ποινική δίκη στο αμφιθέατρο «Αμμόχωστος», στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών του 3ου και 4ου έτους.

Η υπόθεση αφορούσε αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών και παράνομης οπλοκατοχής, με τη διαδικασία να διεξάγεται ενώπιον Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου. Η δράση εντάσσεται στα μαθήματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, με πρωτοβουλία του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής και διδάσκοντα καθηγητή Δρ Γιάννη Μπέκα και του επισκέπτη λέκτορα Δρ Ιωάννη Γκουντή.

Οι φοιτητές ανέλαβαν όλους τους ρόλους της ποινικής διαδικασίας, από τη σύνθεση του Δικαστηρίου και την κατηγορούσα αρχή μέχρι την υπεράσπιση, τους μάρτυρες και τον κατηγορούμενο. Μέσα από τη διαδικασία είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρητική γνώση και να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις της δικαστηριακής πρακτικής.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητές και επαγγελματίες του νομικού κλάδου, οι οποίοι συνεχάρησαν τους συμμετέχοντες για την προετοιμασία, τη νομική τεκμηρίωση και την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις βιωματικής μάθησης που ενισχύουν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τη νομική πράξη και την επαγγελματική προετοιμασία των φοιτητών του.

