Με ιδιαίτερη συγκίνηση παρουσιάστηκε στην Πάφο το πρώτο μυθιστόρημα της Χριστίνας Χρίστου «Αν μ’ άκουγες»

Σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική εκδήλωση παρουσιάστηκε χθες στην Πάφο το πρώτο μυθιστόρημα της συγγραφέως Χριστίνας Χρίστου με τίτλο «Αν μ’ άκουγες», το οποίο κυκλοφορεί από τον Εκδοτικό Οίκο Τελεία.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρουσία φίλων του βιβλίου, αναγνωστών, εκπροσώπων του εκδοτικού οίκου και προσκεκλημένων. Στην παρουσίαση παρέστη και ο εκδότης του βιβλίου, Δημήτρης Μπαλαούρας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και αναφέρθηκε τόσο στη συγγραφέα όσο και στο περιεχόμενο του έργου.

Στην ομιλία του, ο κ. Μπαλαούρας χαρακτήρισε τη Χριστίνα Χρίστου ως μια πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέα με ιδιαίτερο ταλέντο και σημαντικές λογοτεχνικές δυνατότητες. Όπως ανέφερε, η συγγραφέας κατάγεται από την Πάφο, όπου ζει και εργάζεται, ενώ έχει παρακολουθήσει μαθήματα Δημοσιογραφικής Γραφής και Καθοδήγησης Ζωής (Life Coaching), εστιάζοντας στην προσωπική ανάπτυξη και στην ανθρώπινη σύνδεση.

Ο ίδιος εξήγησε πως από την πρώτη στιγμή που διάβασε το χειρόγραφο διαπίστωσε ότι επρόκειτο για ένα έργο με ιδιαίτερη δυναμική. «Όταν έλαβα το χειρόγραφό της και διάβασα το κείμενο, κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ταλαντούχο άτομο με αξιόλογες λογοτεχνικές ικανότητες.

Το γράψιμο αποτελεί για εκείνη χώρο ελευθερίας αλλά και γέφυρα προς τους άλλους ανθρώπους», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το βιβλίο κατορθώνει να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που «διαβάζεται απνευστί». Αναφερόμενος στην υπόθεση του έργου, ο εκδότης σημείωσε ότι το «Αν μ’ άκουγες» σκιαγραφεί με ευαισθησία και έντονο συναισθηματικό βάθος τις ζωές των πρωταγωνιστών του. Κεντρικό πρόσωπο είναι η Άννα, μια νεαρή ψυχολόγος, η οποία βιώνει έναν μεγάλο έρωτα με τον Νίκο. Ωστόσο, η ζωή και οι απρόβλεπτες ανατροπές της μοίρας ανατρέπουν τα σχέδιά τους, ενώ ακόμη και άνθρωποι από το πολύ κοντινό τους περιβάλλον επηρεάζουν δραματικά την πορεία τους, στερώντας τους τη δυνατότητα να ζήσουν τη ζωή που είχαν ονειρευτεί. Η Άννα, βαθιά πληγωμένη από τις εξελίξεις, καλείται να σταθεί ξανά στα πόδια της και να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, αφήνοντας πίσω ένα επώδυνο παρελθόν. «Πρόκειται για μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, δυνατές εικόνες και αλήθειες που δύσκολα μπορεί κανείς να πιστέψει, στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ακόμη και ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό σενάριο», ανέφερε καταληκτικά ο κ. Μπαλαούρας.

Για το βιβλίο μίλησε επίσης η Σωτηρούλα Παπαλαζάρου, η οποία στάθηκε κυρίως στα μηνύματα που μεταφέρει το μυθιστόρημα και στη σύνδεσή του με την ανθρώπινη εμπειρία. Όπως ανέφερε, μέσα από το «Αν μ’ άκουγες» αποτυπώνεται ουσιαστικά η ίδια η πορεία του ανθρώπου μέσα στη ζωή, με τις χαρές, τις απώλειες, τις δοκιμασίες αλλά και τη δύναμη της επανεκκίνησης. Η κ. Παπαλαζάρου επεσήμανε ότι το βιβλίο αναδεικνύει τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων και τον καθοριστικό ρόλο που αυτές διαδραματίζουν όταν βασίζονται στην ειλικρίνεια και στην τιμιότητα. Παράλληλα, σημείωσε πως η ανάγνωση του έργου υπενθυμίζει ότι τίποτα στη ζωή δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς οι άνθρωποι συχνά έρχονται αντιμέτωποι με γεγονότα που μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα, μια απώλεια, μια ασθένεια ή μια προδοσία. Θέτοντας μάλιστα ένα προσωπικό και ανθρώπινο ερώτημα προς το κοινό, διερωτήθηκε εάν δεν έχει συμβεί σε όλους κάποια στιγμή της ζωής τους ή σε ανθρώπους του στενού τους περιβάλλοντος να βιώσουν ανάλογες δοκιμασίες. Ωστόσο, όπως τόνισε, ακριβώς σε εκείνες τις στιγμές που όλα μοιάζουν να χάνονται, ο άνθρωπος οφείλει να παραμένει όρθιος, γενναίος και αξιοπρεπής. Χαρακτήρισε δε το βιβλίο ως «407 σελίδες μετάγγισης δύναμης, θέλησης, πίστης και αξιοπρέπειας», προσθέτοντας ότι αποτελεί έναν ύμνο στη ζωή και μια φωνή που προτρέπει τον αναγνώστη να ζει με πάθος, να αγαπά αληθινά και να μην φοβάται να ονειρεύεται.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η τοποθέτηση της ίδιας της συγγραφέως Χριστίνας Χρίστου, η οποία μίλησε για τη διαδρομή της συγγραφής και τις δυσκολίες που συνάντησε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου της έργου. Όπως ανέφερε, το «Αν μ’ άκουγες» αποτέλεσε ένα ταξίδι σε άγνωστα μονοπάτια, το οποίο ξεκίνησε με πολλές ανασφάλειες και δισταγμούς. «Όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα μόνο λίγες σκόρπιες ιδέες στο μυαλό μου. Το μόνο για το οποίο ήμουν βέβαιη ήταν πως, παρότι πρόκειται για μυθοπλασία, δεν ήθελα να απομακρυνθώ από την πραγματικότητα», ανέφερε. Η συγγραφέας εξήγησε ότι θέλησε να δημιουργήσει μια ιστορία αγάπης και εσωτερικής δύναμης, όχι όμως μια εξιδανικευμένη ιστορία, αλλά μια αγάπη που δοκιμάζεται, πληγώνει και μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Παράλληλα, σημείωσε πως προσπάθησε οι χαρακτήρες της να θυμίζουν πρόσωπα γνώριμα, ανθρώπους που όλοι συναντούν στη ζωή τους, με πάθη, φόβους, αδυναμίες και ανασφάλειες. Μιλώντας για τη διαδικασία της συγγραφής, αποκάλυψε ότι υπήρξαν σκηνές που της προκάλεσαν χαρά και συγκίνηση, άλλες που απαίτησαν ιδιαίτερη μελέτη, αλλά και στιγμές ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς είχε συνδεθεί συναισθηματικά με τους ήρωες και βίωνε μαζί τους τον πόνο και την αγωνία τους. Η κ. Χρίστου αναφέρθηκε επίσης στην υποστήριξη που έλαβε από τον Εκδοτικό Οίκο Τελεία, ευχαριστώντας προσωπικά τον εκδότη Δημήτρη Μπαλαούρα και όλη την ομάδα για την εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία τους. Κλείνοντας την τοποθέτησή της, ανέφερε πως τα πρώτα σχόλια των αναγνωστών αποτέλεσαν για την ίδια τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι τα συναισθήματα και οι σκέψεις που κατέθεσε στο βιβλίο κατάφεραν να φτάσουν στους ανθρώπους.

«Τότε ήταν που επιβεβαίωσα πόσο σημαντικό είναι να έχουμε το θάρρος να παλεύουμε για τα όνειρά μας. Και θάρρος δεν σημαίνει να μη φοβάσαι, αλλά να συνεχίζεις ακόμη κι όταν φοβάσαι», ανέφερε ολοκληρώνοντας την παρουσίασή της. Τον συντονισμό της εκδήλωσης αλλά και την ανάγνωστη κάποιων αποσπασμάτων του βιβλίου ανέλαβε η Κική Περικλέους.