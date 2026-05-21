Σε υψηλό 7 εβδομάδων η εκροή ξένων κεφαλαίων από τα ιαπωνικά ομόλογα

Τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εκροή ξένων κεφαλαίων κατά τις τελευταίες εβδομάδες κατέγραψαν τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα την εβδομάδα που έληξε στις 16 Μαΐου, λόγω πληθωριστικών και δημοσιονομικών πιέσεων που οφείλονται στο ενεργειακό σοκ.

Οι ξένοι επενδυτές προέβησαν σε καθαρές πωλήσεις ύψους 1,03 τρισεκατομμυρίων γιεν (6,48 δισεκατομμύρια δολάρια) ιαπωνικών μακροπρόθεσμων ομολόγων, που αποτελεί τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πώλησή ιαπωνικών ομολόγων από τις 28 Μαρτίου. Επίσης, απέσυραν 804,6 δισεκατομμύρια γιεν από βραχυπρόθεσμα ομόλογα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα από το 1996 αυτή την εβδομάδα, καθώς η Ιαπωνία είναι πιθανό να εκδώσει νέο χρέος για να χρηματοδοτήσει έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό έτσι ώστε να μετριάσει το οικονομικό πλήγμα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

Η έκθεση για τον πληθωρισμό της περασμένης εβδομάδας ενίσχυσε τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, επηρεάζοντας το επενδυτικό κλίμα.

Εν τω μεταξύ, οι ξένοι επενδυτές προχώρησαν για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα, σε αγορές ιαπωνικών μετοχών, έχοντας καθαρές εβδομαδιαίες αγορές ύψους 949,6 δισεκατομμυρίων γιεν.

Αλλού, οι Ιάπωνες επενδυτές προέβησαν σε καθαρές αγορές ξένων μακροπρόθεσμων ομολόγων αξίας 758,7 δισ. γιεν, καθώς παρέμειναν καθαροί αγοραστές για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, προέβησαν σε καθαρές αγορές αξίας 41,4 δισ. γιεν ξένων μετοχών, αφού πώλησαν μετοχές συνολικής αξίας 3 τρισεκατομμυρίων γιεν τις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

