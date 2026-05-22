Σύσκεψη για την εκκένωση της πολυκατοικίας «Έρμειον» στην Πάφο,σε εκκρεμότητα η απόφαση για δικαστικό διάταγμα

Κρίσιμη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του ΕΟΑ Πάφου για την εφαρμογή του διατάγματος εκκένωσης και απαγόρευσης χρήσης της πολυκατοικίας «Έρμειον», η οποία έχει κριθεί ακατάλληλη και επικίνδυνη για κατοίκηση, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της ανάγκης έκδοσης δικαστικού διατάγματος για την υλοποίηση των μέτρων.

Η συνάντηση για την εφαρμογή του διατάγματος εκκένωσης και απαγόρευσης χρήσης της πολυκατοικίας «Έρμειον», που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών στην Πάφο, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στις 08:30 στα γραφεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου. και διήρκησε περίπου μιάμισι ώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, στη σημερινή σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, του Δήμου Πάφου και λειτουργοί του ΕΟΑ από τον τομέα αδειοδότησης.

Όπως ανέφερε, είχαν προσκληθεί επίσης το Γραφείο Ευημερίας και η Πολιτική Άμυνα, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να παραστούν. Όπως εξήγησε, σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση και ο προγραμματισμός των διαδικασιών εφαρμογής του διατάγματος απαγόρευσης χρήσης της πολυκατοικίας, η οποία, με απόφαση του Λειτουργού Αδειοδότησης του ΕΟΑ Πάφου, έχει κριθεί ακατάλληλη και επικίνδυνη για χρήση από πολίτες.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι για την έκδοση του διατάγματος έχουν ήδη ενημερωθεί γραπτώς το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Αρχηγός Αστυνομίας. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στις 19 του μήνα ο ΕΟΑ Πάφου έλαβε απάντηση από τον Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, σύμφωνα με την οποία, για να παρασχεθεί αστυνομική βοήθεια και συνδρομή στην εφαρμογή του διατάγματος, απαιτείται και δικαστικό διάταγμα πέραν του διατάγματος του Διευθυντή Αδειοδότησης.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, συγκλήθηκε η σημερινή σύσκεψη, ώστε να αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο και οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου ανέλαβε να εξετάσει τη θέση των νομικών συμβούλων του ΕΟΑ, σύμφωνα με την οποία το διάταγμα του Διευθυντή Αδειοδότησης επαρκεί και επιτρέπει στην Αστυνομία να συνδράμει χωρίς την ανάγκη έκδοσης επιπρόσθετου δικαστικού διατάγματος. Όπως δήλωσε ο κ. Πιττοκοπίτης, απάντηση αναμένεται εντός δύο έως τριών ημερών, ώστε να αποφασιστεί εάν θα απαιτηθεί τελικά δικαστικό διάταγμα ή αν οι διαδικασίες θα προχωρήσουν μόνο με βάση την υφιστάμενη διοικητική απόφαση.

Την ίδια ώρα, ο ΕΟΑ Πάφου έλαβε επιστολή από τους διαχειριστές της πολυκατοικίας, μέσω της οποίας ενημερώθηκε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες και ενδεχομένως εντός σήμερα ή αύριο να αρχίσουν εργασίες αποκατάστασης και άρσης της επικινδυνότητας του κτηρίου. Επιπλέον, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο ΕΟΑ, μέρος των ενοίκων έχει ήδη αποχωρήσει από την πολυκατοικία. Κλιμάκιο του ΕΟΑ επρόκειτο να πραγματοποιήσει σήμερα επιτόπια επιθεώρηση στο κτήριο, προκειμένου να διαπιστώσει την υφιστάμενη κατάσταση, τον αριθμό των ενοίκων που εξακολουθούν να διαμένουν εκεί, αλλά και κατά πόσο έχουν αρχίσει οι εργασίες επιδιόρθωσης από τους ιδιοκτήτες.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου επανέλαβε ότι η θέση του νομικού συμβούλου του Οργανισμού είναι πως το διάταγμα του Διευθυντή Αδειοδότησης είναι επαρκές, σημειώνοντας ότι η μόνη εκκρεμότητα αφορά τη θέση της Αστυνομίας, η οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ημερών. Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπάρχουν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ο κ. Πιττοκοπίτης αποκάλυψε ότι στην Πάφο υπάρχουν ακόμη δύο έως τρεις πολυκατοικίες που βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση.

Όπως ανέφερε, το θέμα συζητήθηκε επίσης παρουσία των νομικών συμβούλων, με στόχο τον καθορισμό των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ εκτίμησε ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα. Τέλος, το Γραφείο Ευημερίας και η Πολιτική Άμυνα εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο εξεύρεσης χώρων προσωρινής φιλοξενίας για ενοίκους πολυκατοικιών που ενδέχεται να χρειαστεί να εκκενωθούν στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας. (ΚΥΠΕ/ΚΠ/)