Αφθώδης πυρετός: Ζητούν συνοδεία της αστυνομίας οι κτηνίατροι - «Δεν θα ρισκάρουμε ζωές λειτουργών»

Με αποχή από τις δειγματοληψίες για τον αφθώδη πυρετό προειδοποιούν οι κτηνίατροι, μετά τα νέα περιστατικά απειλών και βίας σε Λεμεσό και Λάρνακα, με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου Δρ Δημήτρη Επαμεινώνδα να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι δεν θα περιμένουν να θρηνήσουν θύματα και να ξεκαθαρίζει πως χωρίς αστυνομική συνοδεία δεν πρόκειται να κάνουν δειγματοληψίες.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, ο Δρ. Επαμεινώνδας εξέφρασε την ανησυχία του για τα όσα βιώνουν το τελευταίο διάστημα, σημειώνοντας πως «τα πράγματα έχουν εκτροχιαστεί».

Όπως είπε, «το περιστατικό χθες στη Λεμεσό και πριν δύο εβδομάδες στη Λάρνακα ήταν άσκηση σωματικής βίας», σημειώνοντας ότι για το περιστατικό της Λάρνακας «έγινε και προφυλάκιση του εν λόγω προσώπου».

Μπλόκαραν οχήματα και άρπαξαν δείγματα

Περιγράφοντας όσα εκτυλίχθηκαν στη Λεμεσό, ανέφερε ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της διαδικασίας δειγματοληψίας.

«Μπήκαν με το έτσι θέλω μέσα στη μονάδα του κτηνοτρόφου που δέχθηκε να γίνει η δειγματοληψία -δεν είχε καμία αντίρρηση ο άνθρωπος να μπουν να κάνουν δειγματοληψία- πήραν τα μπουκαλάκια και είπαν στους κτηνιάτρους ‘εξαφανιστείτε από δω αν θέλετε τη ζωή σας’ και τους έβγαλαν έξω από τη μονάδα», είπε.

Σε δεύτερο περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο, «πήραν τα μπουκαλάκια από τους λειτουργούς και τους πήραν και τα κλειδιά από το αυτοκίνητο για να μην φύγουν. Τους μπλόκαραν με τέσσερα διπλοκάμπινα μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά από το αυτοκίνητο, κατέβηκαν, τους πήραν τα κλειδιά, τους πήραν τα δείγματα και τους είπαν ‘δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε από εδώ’».

«Άρα σημαίνει ότι κλιμακώνεται η κατάσταση», υπογράμμισε.

Δεν θα συνεχιστούν οι διαδικασίες χωρίς αστυνομική συνοδεία

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου ξεκαθάρισε ότι χωρίς παρουσία της Αστυνομίας οι κτηνίατροι δεν πρόκειται να συνεχίσουν τις διαδικασίες.

«Αν δεν πηγαίνει η Αστυνομία συνοδεία με τους λειτουργούς, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον «στο τραπέζι» ακόμη και αποχή από τις διαδικασίες που αφορούν τον αφθώδη πυρετό.

Διερωτήθηκε ακόμα αν «πρέπει να περιμένουμε να θρηνήσουμε θύματα για να κάνουμε κάτι;», για να προσθέσει ότι υπήρξαν και δημόσιες απειλές.

«Εγώ άκουσα χθες με τα αυτιά μου από βίντεο που ανάρτησαν κτηνοτρόφοι να λένε ότι τους λάκκους που ανοίγουν για τα ζώα θα τους χρησιμοποιούν για να βάζουν τους κτηνιάτρους μέσα. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε; Αν αυτό δεν είναι απειλή για βία, τι είναι;», είπε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η μόνη προϋπόθεση για να συνεχιστούν κανονικά οι διαδικασίες είναι η αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλου ασφαλείας. «Πάντα συνοδεία Αστυνομίας και να έρχεται κατάλληλα εξοπλισμένη, ώστε να μην μπορούν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άσκηση βίας. Εμείς δεν πάμε πουθενά πλέον χωρίς τη συνοδεία της Αστυνομίας», ανέφερε.

«Δεν θα ρισκάρουμε ζωές λειτουργών»

Εξάλλου, ανέφερε ότι ήδη εφαρμόζεται σχετική πρακτική, αφού σημείωσε πως συνάδελφός του που επρόκειτο να μεταβεί για δειγματοληψία στην Πάχνα σήμερα του είπε ότι «θα πήγαινε πρώτα να βρει την Αστυνομία και μετά θα πήγαιναν για τη δειγματοληψία».

«Εφόσον τηρείται το πρωτόκολλο, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεχίσουμε. Αλλά δεν μπορούμε και εμείς να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας για αυτά τα πράγματα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διακοπής των διαδικασιών και τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει αυτό στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, ο Δρ Επαμεινώνδας ήταν κατηγορηματικός: «Αν συνεχιστούν οι απειλές, θα σταματήσουμε να κάνουμε τα πάντα».

«Εμείς θέλουμε να προστατευτούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θα ρισκάρουμε ζωές λειτουργών. Δεν θα περιμένουμε να πεθάνει κάποιος για να λάβουμε μέτρα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ