Μυρίζει μπαρούτι στις Φυλακές: Απειλούν με λουκέτο οι δεσμοφύλακες, «θα τις κλείσουμε» - Στα άκρα η σύγκρουση με το Υπουργείο

Τερματισμό της πειθαρχικής έρευνας κατά του συναδέλφου τους Γιώργου Μαλτέζου, Εκπροσώπου Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, μέλους του ΔΣ της «Ισότητας» και έναρξη διαλόγου για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων, τα οποία μονομερώς, όπως αναφέρουν, εφαρμόζει η Διεύθυνση, ζητά η Συντεχνία. Σε διαφορετική περίπτωση θα κλιμακώσει τα μέτρα της και θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα σε Γενική Συνέλευση το επόμενο διάστημα. Δεν αποκλείει μάλιστα και κλείσιμο των Φυλακών.

Οι δεσμοφύλακες, μέλη της «Ισότητας» κατέρχονται από το πρωί σε 24ωρη απεργία και γύρω στις οκτώ συγκεντρώθηκαν με πανό και τύμπανα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να διαμαρτυρηθούν για τις ενέργειες της Διεύθυνσης και του πολιτικού προϊσταμένου, Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ορισμένα από τα πανό έγραφαν «Απαιτούμε ανεξάρτητο Διευθυντή, όχι άλλο Στρατό και Αστυνομία», «Όχι στην αυθαιρεσία», «Όχι στην στρατιωτικοποίηση των Φυλακών, είμαστε σωφρονιστικό» και «1 δεσμοφύλακας για 70 κρατούμενους=εγκληματική ανευθυνότητα».

Φώναζαν επίσης συνθήματα όπως «Ήρθες μες τη φυλακή μας δεν ήρθες να μας δεις, είμαστε πρώτη γραμμή μες την πτέρυγα εμείς» και «Ούτε βήμα πίσω, θέλουμε πολιτική, μόνο σωφρονιστική» και «Έπρεπε να ντρέπεστε έτσι που τους φέρεστε».

Εκδικητικό κυνήγι μαγισσών και φίμωση καταγγέλλει ο Πρόεδρος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Στη συγκέντρωση βρέθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΙΣΟΤΗΤΑΣ Πρόδρομος Χριστοφή ο οποίος απευθύνθηκε στους περίπου 100 συγκεντρωθέντες καθώς και ο Νίκος Λοιζίδης Πρόεδρος του Αστυνομικού Σώματος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

Ο κ. Χριστοφή είπε στους συγκεντρωθέντες δεσμοφύλακες ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα [με την πειθαρχική κατά του Γ. Μαλτέζου] «είναι ένα ενορχηστρωμένο, εκδικητικό και ανήθικο κυνήγι μαγισσών ενάντια σε όποιον τολμά να πει την αλήθεια».

«Τι έκανε ο αδελφός μας, ο Γιώργος Μαλτέζος; Μίλησε για τα αυτονόητα. Ως Εκπρόσωπος Τύπου του Κλάδου σας, ανέδειξε τον δραματικό υπερπληθυσμό, την υποστελέχωση και τα ναρκωτικά, όπως την κρύσταλ-μεθαμφεταμίνη, που αναγκάζεστε να εισπνέετε παθητικά μέσα στις πτέρυγες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία σας. Και πώς απάντησε ο Υπουργός; Ειρωνεύτηκε. Αντιμετώπισε ως αστείο το ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «διαστρέβλωσε τα λόγια του Μαλτέζου, υπονοώντας ότι δήθεν η χρήση γίνεται μπροστά σας και εσείς την επιτρέπετε». «Λοιπόν, προκαλώ τον Υπουργό: Ας έρθει να δουλέψει μαζί σας στις πτέρυγες! Ας έρθει έστω για μία βάρδια, για να δούμε αν θα συνεχίσει να του φαίνεται "αστεία" η κατάσταση», είπε.

Ο κ. Χριστοφή είπε ότι απαιτούν την άμεση και οριστική διακοπή της πειθαρχικής δίωξης του Γιώργου Μαλτέζου, τον σεβασμό των ιατρικών γνωματεύσεων, όπως αυτή που καταπατήθηκε βάναυσα, όπως αναφέρουν, στην περίπτωση του Προέδρου του κλάδου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, όταν τον υποχρέωσαν σε εσωτερικά καθήκοντα παρά το πρόβλημα υγείας του, το τέλος της λεκτικής παρενόχλησης, της απαξίωσης και του εκφοβισμού προς τους δεσμοφύλακες και ίσες ευκαιρίες, διαφάνεια και πραγματικές λύσεις για τον υπερπληθυσμό, τα ναρκωτικά και την υποστελέχωση.

Σε δηλώσεις εξάλλου στα ΜΜΕ είπε ότι ο Γιώργος Μαλτέζος στηλίτευσε και τις πρακτικές της άλλης Συντεχνίας «η οποία χρησιμοποιεί τους Διευθυντές και τους προϊσταμένους για να προωθήσει διάφορα συμφέροντα, για να αποδυναμώσει το κλαδικό μας, χρησιμοποιεί τα διάφορα πόστα, τις προαγωγές και διάφορα μέτρα ουσιαστικά για να αποδυναμώσει το Κλαδικό μας Συμβούλιο».

Ανέφερε ότι ο κ. Μαλτέζος στηλίτευσε και κατήγγειλε διάφορα πράγματα τον Δεκέμβρη του 2025 και τον Γενάρη του 2026 μετατέθηκε σε άλλο γραφείο κάτω από τον Πρόεδρο του Κλαδικού της ΠΑΣΥΔΥ «εκδικητικά και για να τον σιγήσουν και να τον φιμώσουν». Είπε ότι έγιναν καταγγελίες και μια μέρα μετά έγινε η πειθαρχική.

«Ουσιαστικά υπάρχει μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια για να φιμωθεί η ΙΣΟΤΗΤΑ, για να κλείσει το Κλαδικό μας», ανέφερε.

«Όταν πρέπει να τα πούμε θα τα πούμε, δεν είναι της ώρας. Η ΙΣΟΤΗΤΑ δημιουργήθηκε για να είναι ωφέλιμη και δεν θέλουμε να είμαστε βραχίονας του κράτους, της κάθε Κυβέρνησης ή οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος, θέλουμε να εκπροσωπούμε σωστά τον εργαζόμενο. Όχι απλά για να τον καλύπτουμε για να μην κάνει την δουλειά του. Θέλουμε ο εργαζόμενος να μπορεί να προσφέρει το καλύτερο για τον τόπο του», σημείωσε.

Ο κ. Χριστοφή είπε ότι οι Φυλακές δεν είναι τυχαίο πόστο, συνδέονται με την απονομή της δικαιοσύνης και με την ευνομία της πολιτείας μας.

«Γιατί αν δεν κάνει τη δουλειά του σωστά ο δεσμοφύλακας κινδυνεύουν οι υπόλοιποι κρατούμενοι ουσιαστικά, αν έχει επεισόδια δεν θα μπορούν να τους προστατεύσουν και αν δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, θα μπορεί ο υπόκοσμος να ελέγχει απρόσκοπτα το τι συμβαίνει. Θέλουμε οι δεσμοφύλακες μας να μπορούν να τιμούν τη στολή τους, να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και να μην φοβούνται. Ζητούμε ουσιαστικά αξιοπρέπεια», σημείωσε.

Θα κλείσουμε και τη Φυλακή με οποιοδήποτε κόστος

Ο Χρίστος Κυριάκου μέλος του Συμβουλίου της Κλαδικής Δεσμοφυλάκων επέκρινε τον Υπουργό Δικαιοσύνης γιατί αρνείται να ακούσει τα προβλήματά τους και εφαρμόζει πρωτόκολλα που είναι ανεφάρμοστα «χωρίς να ακούσει τα άτομα της πρώτης γραμμής».

«Ναι ήρθε ο Υπουργός στις Φυλακές επτά φορές όπως είπε. Αλλά δεν είδε τα άτομα της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, όλους αυτούς εδώ που βλέπετε που είναι τα άτομα της πρώτης γραμμής. Για για να μπορέσεις να συνεργαστείς πρέπει να ακούσεις τους άμεσα εμπλεκόμενους», ανέφερε.

«Δεν ανεχόμαστε άλλο πλέον την φίμωση, έχουμε δικαιώματα, θέλουμε σωφρονισμό. Δεν θέλουμε τη στρατικοποίηση, επιτέλους πρέπει να ακουστούμε διότι είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα μπορεί και σε κάποια στιγμή δυστυχώς να θρηνήσουμε και συνάδελφο ή κρατούμενο», πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας δεσμοφύλακας να προσέχει 60-70 άτομα , πράγμα επικίνδυνο για τον ίδιο και τους κρατούμενους.

Σε παρατήρηση ότι ο Υπουργός σε δήλωσή του είπε ότι τα πρωτόκολλα αποφασίζονται και εφαρμόζονται από την Διεύθυνση, ο κ. Κυριάκου είπε ότι οι δεσμοφύλακες είναι αυτοί που ζουν καθημερινά την κατάσταση στις πτέρυγες και αυτούς πρέπει να ακούσει ο Υπουργός και μετά να αποφασίσει.

«Ναι η Διεύθυνση αποφασίζει είναι λογικό αυτό, όμως οφείλουν να ακούσουν τη γνώμη μας, έχουμε Δημοκρατία, δεν έχουμε Δικτατορία, αυτοί αναλαμβάνουν, βγάζουν πρωτόκολλα ανεφάρμοστα και εμείς πρέπει να τα εκτελούμε. Δεν είναι σωστό αυτό», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι υπάρχουν πράγματα στα πρωτόκολλα που είναι σωστά και οι ίδιοι δεν λένε όχι σε όλα, αλλά το πρόβλημά τους είναι ότι ζητούσαν να εισακουστούν πριν την εφαρμογή τους αλλά κανείς δεν τους άκουσε.

Σε ερώτηση για την κλιμάκωση των μέτρων ο κ. Κυριάκου είπε ότι η «επόμενη κίνηση είναι να κλείσουμε τη Φυλακή. Θα την κλείσουμε με οποιοδήποτε κόστος, έστω και αν χρειαστεί δυστυχώς να έρθουμε σε αντιπαράθεση με συνάδελφους και Αστυνομικούς. Είμαστε αποφασισμένοι, δε θα σταματήσουμε».

Είμαστε μανάδες και πατεράδες, θέλουμε ασφάλεια

Η δεσμοφύλακας Ιωάννα Χατζημιχαήλ, μέλος του Κλαδικού ανέφερε ότι η ίδια επέλεξε να κρατήσει το πανό «Και οι Δεσμοφύλακες έχουν φωνή».

«Γνωρίζω τη σωρεία των επιστολών που έχουμε στείλει σε Διεύθυνση και Υπουργό και δεν μας ακούνε. Ο Υπουργός επιλέγει να μην μας ακούσει. Δεν είμαστε απλά δεσμοφύλακες και δεν είναι απλά κρατούμενοι. Εγώ είμαι μάνα δύο παιδιών, ο άλλος είναι μπαμπάς τριών παιδιών. Έχουμε σύζυγο, έχουμε οικογένειες. Χρειαζόμαστε ασφάλεια, ζητήσαμε πρώτα για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και με ασφάλεια και αντ' αυτού μας βάλανε μια θηλιά στο λαιμό ό τι κάνουμε θα βγούμε διαθεσιμότητα", τόνισε.

Είπε ότι ζητούν να μπουν σε διάλογο, να πουν την γνώμη τους για τα πρωτόκολλα γιατί δεν κλήθηκε καμία συντεχνία, κανένας της πρώτης γραμμής να πει την άποψή του για το τι μπορεί να εφαρμοστεί και τι όχι.

Πρόσθεσε επίσης ότι πρέπει οπωσδήποτε να τερματιστεί η πειθαρχική εναντίον του συναδέλφου τους «γιατί σήμερα είναι ο Γιώργος Μαλτέζος, αύριο είναι κάποιος άλλος. Θα κυνηγάμε κάθε εκπρόσωπο Τύπου επειδή βγαίνουμε και λέμε τη γνώμη μας;».