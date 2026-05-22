Σε δίκη στο Κακουργιοδικείο το ζεύγος και ο αστυνομικός για τους εκβιασμούς - Ελεύθεροι υπό όρους

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμφθηκαν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι που σύμφωνα με την Αστυνομία φέρονται να σχετίζονται με υποθέσεις εκβιασμού και άλλες εγκληματικές ενέργειες που έλαβαν χώρα στη Λεμεσό τους τελευταίους μήνες. Οι δύο υποθέσεις καταχωρίσθηκαν ξεχωριστά, σε διαφορετικές διαδικασίες, αν και επί τους ουσίας φέρονται να συνδέονται για διάφορους λόγους. Κατηγορούμενοι είναι ένα ζεύγος ελλήνων γεωργιανής καταγωγής ηλικίας 49 και 50 ετών στη μία υπόθεση και ένας 45χρονος αστυνομικός στην άλλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία για την παραπομπή του ζεύγους σε δίκη, πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών μετά από αίτημα της αστυνομίας για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορίες που αφορούν τους δύο σχετίζονται με τουλάχιστον 14 εγκληματικές ενέργειες που έχουν συμβεί στη Λεμεσό από τις αρχές του 2025 και έπειτα.

Σχετικά με το ζεύγος, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές κατηγορίες όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διάφορα φορολογικά αδικήματα καθώς και παράνομη κατοχή περιουσίας. Οι δύο αποφασίστηκε όπως αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους μέχρι την έναρξη της δίκης στο τέλος Ιουνίου. Συγκεκριμένα, έχουν παραδώσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, έχουν τοποθετηθεί τα ονόματά τους στο στοπ λιστ, υπέγραψαν εγγύηση από αξιόχρεο εγγυητή καθώς καθώς επίσης θα υπογράφουν καθημερινά σε αστυνομικό σταθμό της περιοχής τους.

Όσο αφορά τον 45χρονο αστυνομικό, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι όροι με τους οποίους θα αφεθεί ελεύθερος μέχρι την έναρξη της δίκης. Ο αστυνομικός αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και κατηγορίες που αφορούν την φορολογική του δήλωση.