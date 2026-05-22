Βουλευτικές 2026: Όλα έτοιμα για την κάλπη της Κυριακής, έκκληση για μαζική συμμετοχή από τον Έφορο Εκλογών

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, 24 Μαΐου, εισέρχεται η Κύπρος, με τον Γενικό Έφορο Εκλογών Ελίκκο Ηλία να διαβεβαιώνει ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι πλήρως έτοιμος για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, απευθύνοντας ταυτόχρονα ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες.

Όπως ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη, δικαίωμα ψήφου έχουν συνολικά 569.182 πολίτες, αριθμός αυξημένος κατά 11.081 σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Από αυτούς, 568.587 είναι εγγεγραμμένοι στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο, περιλαμβανομένων 859 Τουρκοκυπρίων, ενώ 595 είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό κατάλογο εγκλωβισμένων και 414 στον κατάλογο φυλακισμένων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους νέους ψηφοφόρους, καθώς 11.733 πολίτες αποκτούν για πρώτη φορά δικαίωμα συμμετοχής σε γενικές εκλογές. Ο κ. Ηλία τόνισε πως η αποχή δεν αποτελεί απλώς επιλογή, αλλά ουσιαστικά παραίτηση από ένα θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα.

Για τις ανάγκες της εκλογικής διαδικασίας θα λειτουργήσουν 1.217 εκλογικά κέντρα, εκ των οποίων τα 1.204 στην Κύπρο και 13 για την εκλογή αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών. Στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν επίσης 13 εκλογικά κέντρα, πέντε στην Αθήνα, τρία στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στο Λονδίνο και ένα στις Βρυξέλλες, για την εξυπηρέτηση των 6.501 εκλογέων που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν εκτός Κύπρου.

Συνολικά, περίπου 9.000 άτομα θα εργαστούν για την εκλογική διαδικασία, ανάμεσά τους 5.618 λειτουργοί στα εκλογικά κέντρα, 2.100 αστυνομικοί και 809 υπάλληλοι για την καταχώρηση και έκδοση αποτελεσμάτων.

Η ψηφοφορία στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα διεξαχθεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, με διάλειμμα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1 μ.μ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Βέλγιο οι ώρες έχουν προσαρμοστεί ώστε οι κάλπες να κλείσουν ταυτόχρονα.

Ο Γενικός Έφορος υπενθύμισε ότι για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται εκλογικό βιβλιάριο ή κυπριακή ταυτότητα, ενώ για πρώτη φορά θα γίνεται αποδεκτή και η ψηφιακή ταυτότητα μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης». Όσοι έχουν χάσει τόσο την ταυτότητα όσο και το εκλογικό βιβλιάριο, μπορούν ακόμη να εξασφαλίσουν άμεση αντικατάσταση του εκλογικού βιβλιαρίου από τα γραφεία των Επάρχων.

Στη μάχη για τις 56 έδρες της Βουλής κατέρχονται 752 υποψήφιοι, αριθμός ρεκόρ για βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Από αυτούς, 743 συμμετέχουν μέσω κομματικών συνδυασμών και εννέα ως ανεξάρτητοι, ενώ σχεδόν τρεις στους δέκα υποψηφίους είναι γυναίκες.

Λόγω του αυξημένου αριθμού υποψηφίων, τα ψηφοδέλτια θα είναι για πρώτη φορά διπλής όψης στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες. Ο κ. Ηλία κάλεσε τους ψηφοφόρους να εξοικειωθούν εκ των προτέρων με τα ψηφοδέλτια μέσω της ιστοσελίδας των εκλογών, ώστε να αποφευχθούν λάθη.

Υπενθύμισε επίσης τους βασικούς κανόνες της ψηφοφορίας, σημειώνοντας πως οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν μόνο έναν συνδυασμό ή έναν ανεξάρτητο υποψήφιο, διαφορετικά το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Οι σταυροί προτίμησης διαφέρουν ανά επαρχία, ενώ αν κάποιος βάλει περισσότερους από όσους επιτρέπονται, το ψηφοδέλτιο παραμένει έγκυρο υπέρ του συνδυασμού, αλλά οι σταυροί δεν προσμετρώνται.

Ιδιαίτερη προειδοποίηση απηύθυνε για τη χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των εκλογικών κέντρων, ξεκαθαρίζοντας ότι απαγορεύεται αυστηρά και ότι ο προεδρεύων έχει εξουσία ακόμη και να απομακρύνει ή να ζητήσει τη σύλληψη παραβατών. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τη χρήση της εφαρμογής ταυτοποίησης μέσω ψηφιακής ταυτότητας.

Σε ό,τι αφορά την προεκλογική περίοδο, ο Γενικός Έφορος υπενθύμισε πως οι πολιτικές συγκεντρώσεις και οι κομματικές δραστηριότητες ολοκληρώνονται απόψε τα μεσάνυχτα. Από την παραμονή και την ημέρα των εκλογών απαγορεύονται πολιτικές διαφημίσεις, δηλώσεις και αναρτήσεις που σχετίζονται με τις εκλογές, περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μεταξύ 6:30 και 7 το απόγευμα της Κυριακής, ενώ μέχρι τις 9:30 το βράδυ εκτιμάται ότι θα έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα για τα ποσοστά και την κατανομή των εδρών. Τα ονόματα των εκλεγέντων αναμένεται να γίνουν γνωστά μετά τη 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς απαιτείται επιπλέον χρόνος για την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.

Η επίσημη ανακήρυξη των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.