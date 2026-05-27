Κατακλυσμός Πάφου: Τετραήμερο γιορτής με μουσική, παράδοση και εκδηλώσεις δίπλα στη θάλασσα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με ένα πλούσιο τετραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων επιστρέφει η γιορτή του Κατακλυσμού στην Πάφο, προσφέροντας μουσική, χορό, παραδοσιακά δρώμενα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στο κύμα.

Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 20:00 στα Δημοτικά Μπάνια με το σύγχρονο παιδικό θέατρο σκιών «Κύπρος, ταξίδι στην παράδοσή μας», μια παράσταση αφιερωμένη στην κυπριακή παράδοση. 

Το Σάββατο 30 Μαΐου, στις 20:30, η Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου φιλοξενεί τη μουσική παράσταση «Ένας αιώνας λαϊκό…» με τους Γιάννη Διονυσίου, Πέτρο Κουλουμή και Φρειδερίκη Τομπάζου.

Η σκυτάλη περνά την Κυριακή 31 Μαΐου στη Ρένα Μόρφη, η οποία θα ανέβει στη σκηνή της Πλατείας Μεσαιωνικού Κάστρου στις 20:30 για μια ξεχωριστή συναυλία. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με θαλάσσια αγωνίσματα στα Δημοτικά Μπάνια Πάφου στις 17:00, χορευτικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική στις 19:30 και τη μουσικοχορευτική παράσταση «Τραγουδώντας… Παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο» στις 20:30 στην Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη.

