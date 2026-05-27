Δεν ξεκαθαρίζει αν θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής ο Νικόλας Παπαδόπουλος - Προτεραιότητα οι συνεργασίες (ηχητικό)

|

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κάλεσε τα κόμματα που έμειναν εκτός βουλής να έρθουν κοντά, σε μια προσπάθεια να ενωθεί ο χώρος του κέντρου.

Ανοικτό άφησε το ζήτημα της διεκδίκησης της Προεδρίας της Βουλής ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη πολιτικών συνεργασιών για τη λειτουργία του νέου κοινοβουλίου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Αναφερόμενος στις διεργασίες για την Προεδρία της Βουλής, σημείωσε ότι το κόμμα «εισπράττει τις προθέσεις των κομμάτων και θα πάρει ανάλογη απόφαση», προσθέτοντας πως οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά από τη γραμματεία και την κοινοβουλευτική ομάδα.

Όπως ανέφερε, είχε συζήτηση με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, για τη λειτουργία της Βουλής, τον καταρτισμό των επιτροπών και την Προεδρία του σώματος, σημειώνοντας ότι «ανταλλάξαμε απόψεις». Παράλληλα, απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, λέγοντας πως «δεν είναι σωστό να πω δημόσια τι έχει λεχθεί κατ’ ιδίαν».

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ υπογράμμισε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό και πως «επιδιώκουμε συνεργασίες, είναι δύσκολο εγχείρημα και απαιτεί συνεργασίες», ενώ σημείωσε ότι η πρόθεση συνεργασίας «ισχύει από τώρα και δεν έχει σχέση με την Προεδρία της Βουλής».

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι το ΔΗΚΟ θα επιδιώξει επαφές με όλα τα κόμματα. «Φυσικά θα συναντηθούμε με το ΕΛΑΜ, δεν πρόκειται να αποκλείσουμε κανένα κόμμα και θα επιδιώξουμε επαφές με όλα τα κόμματα», ανέφερε, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι υπήρξε και συνάντηση με τον Φειδία Παναγιώτου.

Αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα, δήλωσε πως «αυτές οι εκλογές έχουν στείλει σαφές μήνυμα», τονίζοντας ότι το ΔΗΚΟ «δεν θεωρεί ότι έχει πάρει συγχωροχάρτι».

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι τα παραδοσιακά κόμματα κατάφεραν να αυξήσουν τη συσπείρωσή τους, ενώ απέρριψε τις επικρίσεις περί εκφοβισμού των ψηφοφόρων. «Δεν εκφοβίσαμε τον κόσμο. Μεταφέραμε μια ειλικρινή άποψη ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και ο κόσμος το κατάλαβε», ανέφερε.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος χαρακτήρισε το ΔΗΚΟ ως «το μόνο κυβερνητικό κόμμα στη Βουλή και το μόνο κεντρώο», κάνοντας λόγο για «βαρύτατο καθήκον» εκπροσώπησης του χώρου.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση «έχει διαπράξει λάθη» και ότι «υπάρχει φθορά», ωστόσο εκτίμησε ότι «στο σύνολο υπάρχει θετικό πρόσημο και αυτό λειτούργησε θετικά για το κόμμα».

Τόνισε ακόμη πως «ουδέποτε τέθηκε θέμα αποχώρησης από την κυβέρνηση» και πως «τώρα είναι ακόμη πιο σημαντικός ο ρόλος μας».

Τέλος, αναφέρθηκε στον χώρο του κέντρου, λέγοντας ότι το ΔΗΚΟ δεσμεύεται να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες για τη συνένωση του χώρου, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν» με κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής, όπως η ΔΗΠΑ, η ΕΔΕΚ, οι Οικολόγοι και οι Κυνηγοί.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Νικόλα Παπαδόπουλου στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»:

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

