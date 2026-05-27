Οι Νέοι της ΕΔΕΚ δηλώνουν ότι δεν θα σωπάσουν – Αν όχι τώρα, τότε πότε;

Το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών αποτελεί πολιτικό διασυρμό και ιστορική αποτυχία για την ηγεσία και όσους διαχειρίστηκαν τις τύχες του κόμματος τα τελευταία χρόνια.

Η κοινωνία γύρισε καθαρά την πλάτη σε επιλογές εσωστρέφειας και απομάκρυνσης από τις αρχές και τον κόσμο της ΕΔΕΚ, παραμερίζοντας το συλλογικό καλό και την ίδια την επιβίωση του ιστορικού κόμματος. Τονίζεται πλέον ότι κανείς δεν δικαιούται να κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες, φτηνές δικαιολογίες, μηχανισμούς και επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Ο συναγωνιστής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, θεωρείται ενδεχομένως όπως αναφέρουν, ο τελευταίος που φέρει ευθύνη, καθώς ανέλαβε σε μια εξαιρετικά δύσκολη μεταβατική περίοδο, μόλις οκτώ μήνες πριν από τις κάλπες, και με άοκνες, υπεράνθρωπες προσπάθειες υπερέβη εαυτόν ηγούμενος της προεκλογικής εκστρατείας.

Εντούτοις, οι συνολικές πολιτικές ευθύνες παραμένουν τεράστιες. Οι Νέοι της ΕΔΕΚ ζητούν άμεσα τη διεξαγωγή καταστατικού, ιδεολογικού και εκλογικού συνεδρίου με σαφή χρονοδιαγράμματα. Απαιτούν την ανάκληση όλων των διαγραφών, την επαναφορά του μητρώου και τη συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο του συνεδρίου χωρίς αποκλεισμούς, αλλά με ξεκάθαρες ασφαλιστικές δικλείδες και σύνθεση νέων και παλιών στελεχών.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν να συνεχιστεί η διάλυση της παράταξης από ανθρώπους που απέτυχαν παταγωδώς, διχάζουν καθημερινά και αρνούνται πεισματικά να αντιληφθούν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν, υποτάσσοντας το κόμμα στα προσωπικά τους συμφέροντα και τις φιλοδοξίες τους. Υπογραμμίζουν ότι η ΕΔΕΚ δεν αποτελεί προσωπικό φέουδο κανενός.

Ανήκει στην ιστορία της, στους αγωνιστές και ήρωές της και στη νέα γενιά που αρνείται να παρακολουθεί σιωπηλά την κατάρρευση. Οι Νέοι της ΕΔΕΚ απαιτούν άμεση πολιτική επανεκκίνηση και εκφράζουν την ανάγκη για ανθρώπους ικανούς, άφθαρτους, με νέα μυαλά, νέες ιδέες και όραμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ως καμπανάκι για όλους όσοι επέλεξαν τη στασιμότητα και την απομάκρυνση από την κοινωνία.

Ζητούνται πολιτικές ευθύνες, όχι από διάθεση εκδίκησης, αλλά επειδή το κόμμα δεν αντέχει άλλη φθορά. Η ΕΔΕΚ δεν είναι απλώς ένα εκλογικό ποσοστό· αποτελεί ιστορία, κοινωνική ευαισθησία και πατριωτική συνέπεια.

Τέλος, οι Νέοι της ΕΔΕΚ δηλώνουν ότι η σκυτάλη πρέπει να παραδοθεί στη νέα γενιά. Ανακοινώνουν την έναρξη της προσπάθειας αντίστασης από την Πάφο και καλούν όλους τους νέους της ΕΔΕΚ να συμπορευτούν σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης του κόμματος. Τονίζουν ότι αυτή τη μάχη θα τη δώσει η νέα γενιά, ως μπροστάρης στον αγώνα για την αλλαγή.