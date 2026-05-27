Ένταξη Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου στο ΚΕΒΕ

Το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ) ανακοίνωσαν την ένταξη του ΣΕΕΑΚ στη δύναμη του Επιμελητηρίου , γεγονός που, όπως αναφέρεται, ενισχύει τη θεσμική εκπροσώπηση και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των εκτιμήσεων ακινήτων στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 27 Μαΐου 2026, συνάντηση μεταξύ της ηγεσίας του ΚΕΒΕ και του ΣΕΕΑΚ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές και οι προτεραιότητες του κλάδου, ενώ τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη της μελλοντικής τους συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα βασικά ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ακινήτων.

Ο ΣΕΕΑΚ, ως οργανωμένος φορέας των επιστημόνων εκτιμητών ακινήτων, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, αναμένεται να συμβάλει ενεργά στην προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου καθώς και στη διασύνδεσή του με την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.

Οι δύο φορείς φιλοδοξούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα, μέσω συντονισμένων δράσεων και κοινών πρωτοβουλιών.