Eurolife Awards: Εκεί που η αφοσίωση συναντά την κορυφή

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην αριστεία και την επιτυχία, η Eurolife τίμησε την Παρασκευή, 22 Μαΐου, τους Ασφαλιστικούς της Συμβούλους και Managers, αναγνωρίζοντας την καθημερινή τους προσπάθεια, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους.

Η εκδήλωση αποτέλεσε το επιστέγασμα της σημαντικής συνεισφοράς των συνεργατών της Εταιρείας, οι οποίοι με τη δουλειά τους προσφέρουν στους πελάτες τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ζωής και να αντικρίζουν το μέλλον με σιγουριά και ασφάλεια.

Στον χαιρετισμό της, η Γενική Διευθύντρια της Eurolife, κα Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη, ανέδειξε τις επιτυχίες της Εταιρείας, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων της:

«Η πορεία της Eurolife είναι και δική σας πορεία και οι βραβεύσεις αυτές είναι αφιερωμένες σε εσάς που ξεχωρίσατε με τη δουλειά και τον επαγγελματισμό σας. Συνεχίζουμε να στοχεύουμε ψηλά, με θετικό αποτύπωμα στα αποτελέσματά μας και στην κοινωνία.»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ανακοινώθηκαν οι κορυφαίοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι της χρονιάς:

1η θέση: Γαβριέλλα Διομήδους

2η θέση: Θεόδωρος Λιπέρτης

3η θέση: Στυλιανός Θεοχάρους

Παράλληλα, τιμήθηκαν και οι κορυφαίοι Managers για τις επιδόσεις και την ηγεσία τους:

Top Team Manager Award: Σταύρος Αργύρου

1ος Manager League of Champions: Ανδρέας Διονυσίου

2ος Manager League of Champions: Γιώργος Ζαντιώτης

3ος Manager League of Champions: Πανίκος Μιχαηλίδης

Η Eurolife συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία της βασίζεται στη δυναμική και την αφοσίωση των συνεργατών της. Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και στην ενίσχυση του θετικού της αποτυπώματος στην κοινωνία.