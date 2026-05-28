Τζακαράντες και αθάνατα σε πλήρη αρμονία στα Μαντριά της Πάφου

Η μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου μιλά με θαυμασμό για το μοναδικό θέαμα που συναντά κανείς στα Μαντριά της Πάφου, εκεί όπου οι τζακαράντες και τα αθάνατα συνθέτουν μια εικόνα σπάνιας φυσικής ομορφιάς.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός από τζακαράντες που κοσμούν το χωριό, αλλά και το πλήθος των αθανάτων που ανθίζουν γύρω τους, δημιουργώντας μια μαγευτική χρωματική αρμονία.

Το μωβ-ροζ των ανθισμένων δέντρων απλώνεται σε πολλές αυλές των Μαντριών και χαρίζει στο τοπίο μια ξεχωριστή αισθητική που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο.

Σύμφωνα με την ίδια, η μεγαλύτερη τζακαράντα του χωριού βρίσκεται εκεί από την εποχή που στα Μαντριά κατοικούσαν Τουρκοκύπριοι. Η παρουσία της ίσως μαρτυρεί και τις φιλικές σχέσεις που υπήρχαν ανάμεσα σε Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους, οι οποίοι πιθανόν αντάλλασσαν φυτά τζακαράντας, αφήνοντας μέχρι σήμερα ένα ζωντανό σημάδι συνύπαρξης και πολιτισμού. Την ίδια στιγμή, τα αθάνατα απλώνονται σε όλη τη γη των Μαντριών, χαρίζοντας ένα μοναδικό μπλε χρώμα που συμπληρώνει ιδανικά το εντυπωσιακό σκηνικό.

Η Άννα Τσέλεπου καλεί τον κόσμο να επισκεφθεί το χωριό και να ζήσει από κοντά αυτή τη σπάνια εμπειρία ομορφιάς και αρμονίας της φύσης.