Ελβετία: Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό (βίντεο)

Φωτογραφία από Χ

Φόβοι για τρομοκρατικό κτύπημα - Συνελήφθη ο ύποπτος

Ελβετός 31 ετών τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ο ύποπτος συνελήφθη.

 

«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται, όμως τα στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα άνδρα με μακριά μαλλιά, σκούρο μπλουζάκι και σορτς να τρέχει μπροστά από τον σταθμό φωνάζοντας «Allah Akbar».

Τα τρία θύματα είναι ελβετικής εθνικότητας 28, 43 και 52 ετών και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

