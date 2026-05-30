Κατάμεστο το Θεατράκι της Βρύσης στη Χλώρακα για τους «Μικρούς Φαρισαίους»

Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε στο Θεατράκι της Βρύσης στη Χλώρακα η θεατρική παράσταση «Μικροί Φαρισαίοι» του Δημήτρη Ψάθα, προσελκύοντας για ακόμη μία φορά πλήθος θεατών που γέμισαν ασφυκτικά τον χώρο και χάρισαν το θερμό τους χειροκρότημα στους συντελεστές.

Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε η σκηνοθέτιδα Μαρίνα Αθανασίου-Τάκη, η οποία στην χθεσινοβραδινή παράσταση ευχαρίστησε δημόσια τον Ανδρέα Αριστοδήμου για τα θετικά του σχόλια και τη στήριξή του προς την παραγωγή, καθώς και το κοινό που τίμησε με την παρουσία του την παράσταση.

Σε σχετική αναφορά του, ο Ανδρέας Αριστοδήμου χαρακτήρισε την παράσταση ως μια «καταπληκτική κωμωδία» με διαχρονικά μηνύματα, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική αξία του έργου του Δημήτρη Ψάθα, το οποίο σατιρίζει την υποκρισία, την ανηθικότητα και τα κοινωνικά φαινόμενα που παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα.

Ξεχωριστή μνεία έγινε στη σκηνοθετική προσέγγιση της Μαρίνας Αθανασίου-Τάκη, η οποία, σύμφωνα με τις εντυπώσεις των παρευρισκομένων, κατάφερε να αναδείξει το ταλέντο των ερασιτεχνών ηθοποιών και να παρουσιάσει μια παράσταση υψηλού επιπέδου, με επαγγελματική ποιότητα και άρτια ερμηνεία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τον ΠΠΟ Χλώρακας με τη στήριξη του Κοινοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων που διοργανώνονται στην κοινότητα. Συγχαρητήρια απευθύνθηκαν τόσο στον πρόεδρο του ΠΠΟ Χλώρακας, Ανδρέα Κυριακού, για τη συνεχή προσφορά του στον πολιτισμό, όσο και σε όλους τους ηθοποιούς και συντελεστές που συνέβαλαν στην επιτυχία της παράστασης.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του τοπικού θεάτρου και τη σημασία των πολιτιστικών εκδηλώσεων που φέρνουν κοντά την κοινωνία μέσα από την τέχνη.