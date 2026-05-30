Ο αντιπρόεδρος του ΠΔΣ ανέλαβε το τιμόνι ευρωπαϊκής επιτροπής - Είναι ο πρώτος Κύπριος που κατακτά αυτήν τη θέση

Στην προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών (Finance Committee) του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) εξελέγη ο Νικόλας Τσαρδελλής, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του οργανισμού που πραγματοποιείται από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2026 στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Την εκλογή ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ), υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για την Κύπρο και την εγχώρια νομική κοινότητα.

«Ο ΠΔΣ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά, την εκλογή του κ. Νικόλα Τσαρδελλή, στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών (Finance Committee) του CCBE, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ΠΔΣ, είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος καταλαμβάνει τόσο υψηλού επιπέδου θέση εντός του οργανισμού, «γεγονός που αποτελεί εξαιρετική διάκριση τόσο για τον Σύλλογο όσο και για την κυπριακή νομική κοινότητα στο σύνολό της», σημειώνεται.

Όπως επισημαίνεται, η Επιτροπή Οικονομικών είναι η μοναδική επιτροπή του CCBE της οποίας ο πρόεδρος δεν διορίζεται αλλά εκλέγεται απευθείας από όλες τις αντιπροσωπείες των δικηγορικών συλλόγων-μελών.

«Ο ΠΔΣ συγχαίρει θερμά τον κ. Νικόλα Τσαρδελλή για αυτή τη σημαντική επιτυχία και του εύχεται κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του καθηκόντων προς όφελος του CCBE, των ευρωπαϊκών δικηγορικών συλλόγων και της δικηγορίας γενικότερα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της Ολομέλειας του CCBE συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν επίσης θέσεις και κατευθυντήριες γραμμές για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή δικηγορική κοινότητα, μεταξύ των οποίων η δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δικηγορικών συλλόγων, η εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση των δικηγόρων, θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της EU Inc. υπό το 28ο καθεστώς.

Τον ΠΔΣ εκπροσώπησαν στην Ολομέλεια του CCBE ο Αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Νικόλας Τσαρδελλής, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας, Νικόλας Κωνσταντινίδης, η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, Λουΐζα Πρωτοπαπά, και η Εκτελεστική Διευθύντρια του ΠΔΣ, Κούλια Βάκη.