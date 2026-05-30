Τριήμερο με πρόγνωση για βροχές και καταιγίδες, αλλά ανεβαίνει ο υδράργυρος - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα συνεχίζουν να επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμομωμένες βροχές ή και καταιγίδα στα ορεινά, νοτίως του Τροόδους και πιθανό στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα νότια, ενώ κατά τις αυγινές ώρες κυρίως, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, για να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.