Λευκός Οίκος: Συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, ξεκαθάρισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Προηγήθηκε σύσκεψη του αμερικανού προέδρου με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

Δεν λήφθηκε καμία απόφαση

«Η συνεδρίαση στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα η εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση».

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ

Βασικότερη προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας είναι η δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Υποστήριξε δε ότι όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν από την Τεχεράνη.

Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, είπε πως το συγκεκριμένο υλικό θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε στενό συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), και στη συνέχεια θα καταστραφεί.

Τα σημεία - κλειδιά του μνημονίου, σύμφωνα με τον Τραμπ:

Το Ιράν να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα Άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Απομάκρυνση ή εξουδετέρωση όλων των θαλάσσιων ναρκών Άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού Ανάσυρση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν από υπόγειες εγκαταστάσεις και καταστροφή του από τις ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Καμία χρηματική συναλλαγή μεταξύ των δύο πλευρών «μέχρι νεωτέρας».

Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, ωστόσο τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν αλληλοκατηγορηθεί για παραβιάσεις της συμφωνίας τις τελευταίες ημέρες.

Την Πέμπτη, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ, την οποία χαρακτήρισαν ως αφετηρία προηγούμενων επιθέσεων εναντίον της στρατηγικής ιρανικής πόλης-λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) χαρακτήρισε το πλήγμα στο Κουβέιτ «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Πηγή: cnn.gr