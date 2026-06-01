Πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Γεια σου, είμαι η Λίζα» στη Χλώρακα

Μια βραδιά αφιερωμένη στην ελπίδα και τη δύναμη της ζωής Μια ξεχωριστή πολιτιστική και κοινωνική εκδήλωση ετοιμάζει ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας σε συνεργασία με τον φιλανθρωπικό οργανισμό Rainbow Cyprus, προσκαλώντας το κοινό στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Γεια σου, είμαι η Λίζα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 4:00 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας, στην κεντρική πλατεία Χλώρακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, το ντοκιμαντέρ δεν αποτελεί απλώς μια κινηματογραφική παραγωγή, αλλά μια συγκινητική αφήγηση αγώνα, ελπίδας και θεραπείας.

Πρόκειται για μια ιστορία που αναδεικνύει τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος και την ικανότητα του ανθρώπου να διατηρεί το φως, την αγάπη και την πίστη στη ζωή ακόμη και μέσα από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση παιδικής ζωγραφικής, παρουσίαση του χορευτικού συγκροτήματος του Λαογραφικού Ομίλου Χλώρακας, καθώς και μουσικό αφιέρωμα από το Provox Teens.

Η Βικτώρια Πιτσιολή θα ερμηνεύσει δύο τραγούδια εμπνευσμένα από τη δύναμη, την ελπίδα και το φως, μεταφέροντας τα μηνύματα που αναδεικνύει και η ταινία.

Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει η Αγγέλα Πισιάρα, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα προς όλους να συμμετάσχουν σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, πολιτισμό και αισιοδοξία, με επίκεντρο τις ανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης, της αγάπης και της ελπίδας.

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για τη Χλώρακα, φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας μέσα από την τέχνη, τη μουσική και τα δυνατά μηνύματα που μεταφέρει η ιστορία της Λίζας.