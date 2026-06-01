Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δύο 22χρονοι συνελήφθησαν για επίθεση με βαριά σωματική βλάβη στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Δύο πρόσωπα ηλικίας 22 ετών συνέλαβε χθες η Αστυνομία, βάσει δικαστικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στην επαρχία Πάφου.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Η υπόθεση αφορά επίθεση που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου 2026 εναντίον άνδρα ηλικίας 46 ετών, σε υποστατικό στην επαρχία Πάφου. 

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Ο ίδιος κρατήθηκε για νοσηλεία. Οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα