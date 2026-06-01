ΠΠΟΧ: Σημαντική ευρωπαική διάκριση για την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά

Ιδιαίτερη ικανοποίηση και υπερηφάνεια εκφράζει ο Πολιτιστικός - Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας για τη σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που απέσπασε το ερευνητικό έργο «Ο Κύπριος Βιολάρης» (The Cypriot Fiddler) της Δρος Νικολέττας Δημητρίου, το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς Europa Nostra 2026, ενώ παράλληλα έλαβε και το κορυφαίο τιμητικό βραβείο Grand Prix.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του ΠΠΟΧ Ανδρέα Κυριακού , η διάκριση αυτή συνιστά διεθνή αναγνώριση της σπουδαίας συμβολής του βιβλίου και του ντοκιμαντέρ στην καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της μουσικής παράδοσης της Κύπρου, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Ο Πολιτιστικός - Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας υπενθυμίζει ότι είχε την τιμή να φιλοξενήσει και να διοργανώσει την παρουσίαση του έργου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Βρύση» Χλώρακας, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μια εμβληματική έρευνα που φωτίζει τις ζωές, τις διαδρομές και τις μαρτυρίες των παραδοσιακών βιολάρηδων της Κύπρου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή της Χλώρακας στην ιστορία της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής, καθώς η κοινότητα ανέδειξε σημαντικούς βιολάρηδες και λαϊκούς μουσικούς.

Ξεχωριστή θέση κατέχει ο αείμνηστος Νικόλας Αντωνίου, ο οποίος συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες μορφές της κυπριακής μουσικής παράδοσης, μαζί με άλλους μουσικούς που συνέβαλαν στη διατήρηση και μεταλαμπάδευση της λαϊκής μουσικής από γενιά σε γενιά.

Ο Όμιλος απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στη Δρ Νικολέττα Δημητρίου για τη μεγάλη αυτή διεθνή επιτυχία, επισημαίνοντας ότι η βράβευση δεν τιμά μόνο την ίδια και το έργο της, αλλά και ολόκληρη την Κύπρο.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση από έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό αποδεικνύει πως η κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά διαθέτει διαχρονική αξία και δύναμη να συγκινεί και να εμπνέει σε ολόκληρη την Ευρώπη.