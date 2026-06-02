«Εικόνες ντροπής» στην Πάφο μετά τον Κατακλυσμό - Η πόλη δεν είναι σκουπιδότοπος, διαμηνύουν οι τοπικές Αρχές

Σαφές μήνυμα κατά της ρύπανσης δημόσιων χώρων έστειλε ο Άγγελος Ονησιφόρου, δημαρχεύοντας Πάφου, με αφορμή τις εικόνες που καταγράφηκαν μετά από δραστηριότητες στον χώρο του Κατακλυσμού στην Πάφο.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ονησιφόρου χαρακτήρισε τις εικόνες που άφησαν πίσω τους ορισμένοι ως «εικόνες ντροπής», τονίζοντας ότι ο σεβασμός προς το περιβάλλον, τη δημόσια περιουσία και τους συνανθρώπους μας αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση όλων.

Όπως ανέφερε, τέτοιες συμπεριφορές προσβάλλουν την εικόνα της πόλης και δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσοι επιδεικνύουν παρόμοια φαινόμενα ανευθυνότητας δεν θα μπορούν να αναμένουν ότι θα εξασφαλίσουν άδεια δραστηριοποίησης στις εκδηλώσεις του Κατακλυσμού την επόμενη χρονιά, υπογραμμίζοντας ότι η ανοχή απέναντι στη ρύπανση και την ασέβεια έχει πλέον όρια.

Ο δημαρχεύων συνεχάρη θερμά το προσωπικό του Δήμου Πάφου για την άμεση ανταπόκρισή του, σημειώνοντας ότι με επαγγελματισμό, συντονισμό και δυναμισμό κατάφερε να αποκαταστήσει γρήγορα την καθαριότητα στον χώρο.

«Στις φωτογραφίες που ανάρτησα στα ΜΚΔ φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά ανάμεσα στην ανευθυνότητα ορισμένων και στην υπευθυνότητα των εργαζομένων του Δήμου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Πάφος αξίζει καλύτερη συμπεριφορά από όλους.

Καταλήγοντας, ο κ. Ονησιφόρου τόνισε ότι η πόλη δεν είναι σκουπιδότοπος και κάλεσε πολίτες και επαγγελματίες να επιδείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό προς το περιβάλλον και τη δημόσια περιουσία, επισημαίνοντας ότι η Πάφος απαιτεί και αξίζει σεβασμό.