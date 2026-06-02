Βίντεο που κόβει την ανάσα: Παγκόσμιος πρωταθλητής slackline διέσχισε κενό 180 μέτρων πάνω από τη Βαρσοβία

Μια ακόμη εντυπωσιακή επίδειξη θάρρους και ισορροπίας χάρισε στους θεατές ο διάσημος slackliner Jaan Roose, ο οποίος περπάτησε πάνω σε τεντωμένο ιμάντα σε ύψος περίπου 180 μέτρων στο κέντρο της Βαρσοβίας.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Red Bull Linia Czasu» και συνέδεσε δύο από τα πιο εμβληματικά κτίρια της πολωνικής πρωτεύουσας: το ιστορικό Παλάτι Πολιτισμού και Επιστημών και τον σύγχρονο ουρανοξύστη Varso Tower.

Ο Εσθονός αθλητής διέσχισε τη διαδρομή πάνω σε highline, μια από τις πιο απαιτητικές μορφές του slackline, όπου ο ιμάντας τοποθετείται σε μεγάλο ύψος και απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, τεχνική και ψυχραιμία.

Το slackline είναι ένα άθλημα ισορροπίας που εκτελείται πάνω σε εύκαμπτο, επίπεδο ιμάντα τεντωμένο ανάμεσα σε δύο σημεία. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό σχοινί ισορροπίας, ο ιμάντας διαθέτει ελαστικότητα, γεγονός που κάνει την πρόκληση ακόμη πιο απαιτητική για τον αθλητή.

Ο Roose θεωρείται ένας από τους κορυφαίους slackliners παγκοσμίως και έχει συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα πιο θεαματικά κατορθώματα του αθλήματος. Το 2024 έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε το Στενό της Μεσσήνης πάνω σε ιμάντα, καλύπτοντας απόσταση 3,6 χιλιομέτρων από την ηπειρωτική Ιταλία έως τη Σικελία. Την ίδια χρονιά περπάτησε πάνω από τον Βόσπορο, ενώνοντας συμβολικά την ευρωπαϊκή με την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Το 2025 πραγματοποίησε ακόμη ένα πρωτοποριακό εγχείρημα στις Μαλδίβες, όπου περπάτησε σε κινούμενο ιμάντα που είχε στηθεί ανάμεσα σε σκάφος και αλεξίπτωτο πλαγιάς, σε μια παγκόσμια πρωτιά για το άθλημα.

Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει επίσης αφήσει το αποτύπωμά του στον χώρο του θεάματος, συμμετέχοντας ως κασκαντέρ σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως οι ταινίες «Assassin’s Creed» και «Wonder Woman 1984». Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με τη Madonna ως χορευτής και ακροβάτης στην παγκόσμια περιοδεία MDNA.

Με κάθε νέο του εγχείρημα, ο Roose συνεχίζει να εντυπωσιάζει το κοινό και να επαναπροσδιορίζει τα όρια του ανθρώπινου σώματος και της ισορροπίας.

World champion slackliner Jaan Roose makes history as the first person to walk a record-breaking 3.6km slackline across the Strait of Messina, from mainland Italy to Sicily.



pic.twitter.com/JnmTtWqZhM — Science girl (@sciencegirl) December 12, 2024

Πηγή: huffingtonpost.gr