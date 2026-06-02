Μαθητική άδεια οδήγησης: Γιατί το ΤΟΜ ζητά από τους νέους να κλείνουν ραντεβού... από την πρώτη μέρα

To Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), του Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καλεί τους νέους που εκδίδουν μαθητική άδεια οδήγησης να προγραμματίζουν από την αρχή την πρακτική τους εξέταση.

«Η αυξημένη ζήτηση για πρακτικές εξετάσεις καθιστά αναγκαίο τον έγκαιρο προγραμματισμό, ώστε οι αιτητές να εξυπηρετούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποφεύγεται η συσσώρευση αιτήσεων», αναφέρει σε ανακοίνωση το ΤΟΜ, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του Τμήματος για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ορθολογική διαχείριση της αυξημένης ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΟΜ προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να προχωρούν σε κράτηση του ραντεβού τους για πρακτική εξέταση μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών του Τμήματος, αμέσως μετά την έκδοση της άδειας μαθητευόμενου οδηγού.

Προσθέτει ότι η μαθητική άδεια οδήγησης μπορεί να εκδοθεί από την ηλικία των 17,5 ετών, ενώ η πρακτική εξέταση για απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας.

«Η αξιοποίηση των διαθέσιμων διαδικασιών προγραμματισμού συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση του συστήματος εξετάσεων και στη συνολική βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών», καταλήγει.

