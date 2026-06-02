Πανεπιστήμιο Κύπρου: Απορρίπτει καταγγελίες φοιτήτριας με οπτική αναπηρία - «Δεν είναι χάρη οι εύλογες προσαρμογές», λέει η ΚΥΣΟΑ

Αππορίπτει τις κατηγορίες περί μη παροχής στήριξης το Πανεπιστήμιο Κύπρου, παραθέτοντας σειρά μέτρων που παραχωρήθηκαν στην αριστούχο τελειόφοιτη με οπτική αναπηρία η οποία κατήγγειλε τις προηγούμενες μέρες το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για έλλειψη πραγματικής ανταπόκρισης στις ανάγκες της που θέτει σε κίνδυνο το πτυχίο της. Για το θέμα, η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμιδα Ανθοπούλου, τόνισε ότι οι εύλογες προσαρμογές δεν αποτελούν χάρη ή ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά υποχρέωση για την κάμψη των εμποδίων, ώστε το περιβάλλον να είναι ισότιμα προσβάσιμο.

Τι απαντά το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη 2 Ιουνίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου απέρριψε τους ισχυρισμούς περί μη παροχής εύλογων προσαρμογών σε φοιτήτρια με οπτική αναπηρία, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών και της πρακτικής της άσκησης παραχωρήθηκαν σειρά μέτρων στήριξης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι εγκρίθηκε χρηματοδότηση για εργοδότηση συνοδού κατά την πρακτική άσκηση, χρηματοδότηση για παροχή φροντιστηριακής στήριξης, παράταση για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της πρακτικής άσκησης, παράταση στην υποβολή εργασιών, καθώς και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διδασκαλιών.

Όπως σημειώνει, πέραν των πιο πάνω, είχαν ληφθεί και πρόσθετα μέτρα στήριξης προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες της φοιτήτριας, τα οποία δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν λόγω προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών. Προσθέτει ακόμη ότι είναι σε θέση να τεκμηριώσει, εφόσον απαιτηθεί, τις θεσμικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην υπόθεση.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο εκφράζει «έντονη ανησυχία» για τη δημόσια διατύπωση «ανυπόστατων κατηγοριών» και την αναπαραγωγή «παραπλανητικών πληροφοριών», υποστηρίζοντας ότι αυτές δύνανται να πλήξουν την εμπιστοσύνη στις θεσμοθετημένες διαδικασίες παροχής εύλογων προσαρμογών και υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία, καθώς και να υπονομεύσουν το έργο και την επαγγελματική υπόσταση του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφέρει, τέλος, ότι παραμένει προσηλωμένο στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και στην παροχή της αναγκαίας υποστήριξης προς όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του, υπογραμμίζοντας ότι οι εύλογες προσαρμογές παρέχονται με γνώμονα τις αρχές της συμπερίληψης, αλλά και τη διαφύλαξη της ακαδημαϊκής ακεραιότητας, της δίκαιης αξιολόγησης και του κύρους των τίτλων σπουδών που απονέμει..

Ανθοπούλου: «Δεν μιλάμε για χάρες ή ευνοϊκή μεταχείριση»

Για το θέμα τοποθετήθηκε και η πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Θέμιδα Ανθοπούλου, σε δημόσια τοποθέτησή της, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την υπόθεση από τον πατέρα της φοιτήτριας και εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ζητήματα αναπηρίας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Όπως σημειώνει, η φοιτήτρια είναι αριστούχος και τελειόφοιτη, ωστόσο κινδυνεύει να μην λάβει το πτυχίο της εξαιτίας της βαθμολογίας που έλαβε στην πρακτική άσκηση, υποστηρίζοντας ότι δεν της παρασχέθηκαν οι αναγκαίες εύλογες προσαρμογές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες που απορρέουν από την οπτική της αναπηρία.

Η κ. Ανθοπούλου τονίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα πανεπιστήμια στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας συμπερίληψης.

«Οι εργοδότες του μέλλοντος συγκαταλέγονται στους σημερινούς φοιτητές. Εκείνοι που θα καλούνται να δίνουν εύλογες προσαρμογές για να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες. Ανάμεσα στους σημερινούς φοιτητές είναι και οι αυριανοί γονείς, αλλά και οι αυριανοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα οφείλουν να δημιουργούν σχολικές τάξεις προσβάσιμες σε κάθε μαθητή, βάσει των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών και αναγκών του», αναφέρει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι εύλογες προσαρμογές δεν συνιστούν προνομιακή μεταχείριση.

«Δεν μιλάμε για χάρες ή ευνοϊκή μεταχείριση. Μιλάμε για εύλογες προσαρμογές που κάμπτουν τα εμπόδια ώστε το περιβάλλον να είναι ισότιμα προσβάσιμο. Δεν γίνεται από φοιτητή με οπτική αναπηρία να αναμένεις να ξεχωρίσει χωρίς βοήθεια τον κίτρινο από τον μπλε κύκλο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ αναφέρει ακόμη ότι, είκοσι χρόνια μετά την κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται «μίλια μακριά από την καρδιά της έννοιας» της σύμβασης, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, προσθέτοντας ότι ζητούμενο παραμένει η καθολική προσβασιμότητα κάθε ατόμου σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής.

Τι είχε θέσει η φοιτήτρια

Υπενθυμίζεται ότι, από την πλευρά της, η φοιτήτρια είχει υποστηρίξει ότι η βασική διαφωνία δεν αφορά την ύπαρξη κάποιων διευκολύνσεων, αλλά το κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονταν στις πραγματικές απαιτήσεις της πρακτικής άσκησης. Σε επιστολή που απέστειλε προς το Πανεπιστήμιο είχε ζητήσει επανεξέταση και επαναξιολόγηση των μαθημάτων της πρακτικής άσκησης από ανεξάρτητη επιτροπή, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξαν οι αναγκαίες εύλογες προσαρμογές και ότι η αξιολόγησή της επηρεάστηκε από τις συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκε να ολοκληρώσει την πρακτική της εκπαίδευση.

Η ίδια σημείωσε ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα ακαδημαϊκά μαθήματα του προγράμματος σπουδών της και ότι απομένει ένας βαθμός στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση του πτυχίου της. Παράλληλα, ζήτησε να ενημερωθεί γραπτώς γιατί δεν εγκρίθηκε αίτημά της για εξαίρεση ή διαφορετική αντιμετώπιση σε συγκεκριμένα μαθήματα, όπως η γυμναστική, η μουσική και τα εικαστικά, θίγοντας ότι σε άλλες περιπτώσεις φοιτητών με αναπηρία είχαν εφαρμοστεί διαφορετικές πρακτικές.

Η φοιτήτρια ζήτησε, ακόμη, να διερευνηθεί κατά πόσο η μεταχείριση που έτυχε συνάδει με τις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης, κάνοντας λόγο για πιθανή θυματοποίηση λόγω αναπηρίας.