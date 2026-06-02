Η PwC Κύπρου επιβράβευσε στελέχη της που διακρίθηκαν για την ακαδημαϊκή τους αριστεία

Ειδική τελετή βράβευσης προς αναγνώριση των εξαιρετικών ακαδημαϊκών επιδόσεων των νεαρών στελεχών της σε επαγγελματικές και πανεπιστημιακές εξετάσεις, πραγματοποίησε η PwC Κύπρου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του CEO της PwC Κύπρου, Φίλιππου Σώσειλου, της Συνεταίρου και Chief People Officer, Άννας Λοΐζου, και του Κώστα Σεραφείμ, Professional Qualifications Lead and Consultant, PwC Academy.

Οι βραβευθέντες πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, αναδεικνύοντας περαιτέρω την ισχυρή κουλτούρα μάθησης, υψηλών επιδόσεων και ανάπτυξης ταλέντων που χαρακτηρίζει την PwC Κύπρου.

Στις εξετάσεις ACA διακρίθηκαν για την επίτευξη βαθμολογίας 90% και άνω οι εξής:

Χρίστος Αναστασίου – Εξαιρετική επίδοση στην εξέταση Corporate Reporting

Ελένη Αρτέμη – Εξαιρετική επίδοση στις εξετάσεις Sustainability and Ethics και Business Insight & Performance

Εύα Ασσιώτου – Εξαιρετική επίδοση στις εξετάσεις Financial Accounting and Reporting και Tax Compliance

Mert Bozdagli – Εξαιρετική επίδοση στην εξέταση Sustainability and Ethics

Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου – Εξαιρετική επίδοση στις εξετάσεις Accounting Fundamentals και Sustainability and Ethics

Matteus Katsouris – Εξαιρετική επίδοση στην εξέταση Accounting Fundamentals

Κωνσταντίνος Κουπέπας – Εξαιρετική επίδοση στις εξετάσεις Accounting Fundamentals, Sustainability and Ethics, Tax Fundamentals και Business Insight and Performance

Σήλια Μούσκου – Εξαιρετική επίδοση στην εξέταση Sustainability and Ethics

Κυριάκος Νικολάου – Εξαιρετική επίδοση στην εξέταση Sustainability and Ethics

Μάριος Τηλεμάχου – Εξαιρετική επίδοση στην εξέταση Sustainability and Ethics

Moses Joseph – Εξαιρετική επίδοση στην εξέταση Assurance Risk Fundamentals

Ειδική αναγνώριση επιδόθηκε επίσης σε συμμετέχοντες στις εξετάσεις του ACCA για τις εξαιρετικές εθνικές και διεθνείς διακρίσεις τους:

Yuliana Gudovich 1η θέση στην Κύπρο και 7η παγκοσμίως στο Advanced Performance Management (APM), εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2025 1η θέση στην Κύπρο και 7η παγκοσμίως στο Advanced Audit and Assurance (AAA), εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2025 1η θέση στην Κύπρο και 26η παγκοσμίως στο Strategic Business Leader (SBL), εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2025 1η θέση ως Top Affiliate στην Κύπρο και 18η παγκοσμίως



Alex Balzin 1η θέση στην Κύπρο και 27ος παγκοσμίως στο Advanced Financial Management (AFM), εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2025 2η θέση ως Top Affiliate στην Κύπρο και 94ος παγκοσμίως



Βασίλης Παπασιλείου 1η θέση στην Κύπρο και 14ος παγκοσμίως στο Audit & Assurance (AA), εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2025



Επιπρόσθετα, ο Μάκης Ανδρέου έλαβε το Academic Excellence Award για την εξαιρετική ακαδημαϊκή του επίδοση, ως ο κορυφαίος φοιτητής του Τμήματος Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών του European University Cyprus.

Ο Φίλιππος Σώσειλος συνεχάρη όλους τους βραβευθέντες και υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης και της αριστείας:

«Στην PwC Κύπρου, η επένδυση στους ανθρώπους μας και η ενίσχυση της διαρκούς εξέλιξής τους αποτελούν σταθερή στρατηγική προτεραιότητα. Οι επιτυχίες αυτές επιβεβαιώνουν όχι μόνο την ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά και τη δέσμευση, την πειθαρχία και τη νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης που χαρακτηρίζει την ομάδα μας. Οι διακρίσεις σε Κύπρο και εξωτερικό επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο ταλέντου που διαθέτουμε. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους».