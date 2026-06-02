Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Βάλτε τα στη βρύση και εξοικονομήστε έως 30% νερό» – Ξεκίνησε η δωρεάν διανομή εξοπλισμού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύντομα θα διατεθούν δωρεάν περίπου 75.000 δέματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν 4 ακροφύσια για βρύσες και 2 μειωτές ροής για ντους το κάθε ένα.

Ξεκίνησε η σταδιακή διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού σε νοικοκυριά και υποστατικά, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού προς τους καταναλωτές γίνεται σε παγκύπρια βάση και ξεκινάει από την επαρχία Πάφου.

Σύντομα θα διατεθούν δωρεάν περίπου 75.000 δέματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν 4 ακροφύσια για βρύσες και 2 μειωτές ροής για ντους το κάθε ένα.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, ώστε ο εξοπλισμός να φτάσει σε νοικοκυριά και υποστατικά σε όλη την Κύπρο. Η διανομή έχει ήδη αρχίσει αρχές του έτους 2026 σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους με αυξημένη χρήση νερού.

Στο πλαίσιο της δράσης θα διατεθούν συνολικά 2.000.000 ακροφύσια για βρύσες και 1.000.000 μειωτές ροής για ντους.

Ο εξοπλισμός συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης νερού έως και 30%, χωρίς να επηρεάζεται η άνεση κατά τη χρήση και χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται ουσιαστική διαφορά. Έτσι γινόμαστε όλοι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΥΔΑΤΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα