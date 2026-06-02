«Βάλτε τα στη βρύση και εξοικονομήστε έως 30% νερό» – Ξεκίνησε η δωρεάν διανομή εξοπλισμού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ξεκίνησε η σταδιακή διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού σε νοικοκυριά και υποστατικά, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διάθεση εξοπλισμού εξοικονόμησης νερού προς τους καταναλωτές γίνεται σε παγκύπρια βάση και ξεκινάει από την επαρχία Πάφου.

Σύντομα θα διατεθούν δωρεάν περίπου 75.000 δέματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν 4 ακροφύσια για βρύσες και 2 μειωτές ροής για ντους το κάθε ένα.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, ώστε ο εξοπλισμός να φτάσει σε νοικοκυριά και υποστατικά σε όλη την Κύπρο. Η διανομή έχει ήδη αρχίσει αρχές του έτους 2026 σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους με αυξημένη χρήση νερού.

Στο πλαίσιο της δράσης θα διατεθούν συνολικά 2.000.000 ακροφύσια για βρύσες και 1.000.000 μειωτές ροής για ντους.

Ο εξοπλισμός συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης νερού έως και 30%, χωρίς να επηρεάζεται η άνεση κατά τη χρήση και χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται ουσιαστική διαφορά. Έτσι γινόμαστε όλοι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

ΚΥΠΕ