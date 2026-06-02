Eurostat: Υψηλή επίδοση για Κύπρο στις διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών

Η Κύπρος καταγράφεται μεταξύ των χωρών με υψηλά ποσοστά ξένων επισκεπτών στις τουριστικές διανυκτερεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος έρχεται δεύτερη με 85,6%, πίσω από τη Μάλτα με 93,3%, ενώ τρίτο βρίσκεται το Λουξεμβούργο με 85,1%. Τα χαμηλότερα ποσοστά ξένων επισκεπτών σημειώθηκαν στη Γερμανία με 19,9%, στην Πολωνία με 20,2% και στη Ρουμανία με 22,4%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ξένοι επισκέπτες αντιπροσώπευσαν περίπου το 46,6% του συνόλου των διανυκτερεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Παράλληλα, στην Κύπρο καταγράφηκαν 368.639 διανυκτερεύσεις τον Ιανουάριο του 2026, 476.000 τον Φεβρουάριο και 503.579 τον Μάρτιο, σε καταλύματα όπως ξενοδοχεία, καταλύματα διακοπών και λοιπά καταλύματα βραχείας διαμονής. Σε ετήσια βάση, η χώρα σημείωσε αύξηση 14,43% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, άνοδο 32,17% τον Φεβρουάριο, ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση 36,81%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνολικές διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 471,1 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 143,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις (3,2%), τον Φεβρουάριο 154,4 εκατομμύρια (3,4%) και τον Μάρτιο 173,2 εκατομμύρια (3,7%).

Η Eurostat αναφέρει ότι, σε επίπεδο κρατών μελών, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε η Ιρλανδία με 35,3%, ακολουθούμενη από τη Μάλτα με 11,1% και τη Δανία με 9,3%. Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε σε εννέα κράτη μέλη, με τη Λιθουανία να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση κατά 12,9%, τη Ρουμανία κατά 6,7% και το Λουξεμβούργο κατά 3,8%.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι διανυκτερεύσεις από ξένους επισκέπτες στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,5%, ενώ οι εγχώριες διανυκτερεύσεις κατά 1,7%. Τη μεγαλύτερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών κατέγραψε η Ιρλανδία με 42,3%, ενώ στη Λιθουανία η αύξηση ανήλθε σε 24,1% και στη Σλοβακία σε 15,4%. Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στη Λετονία με 7,5%, στη Βουλγαρία με 4,3% και στο Βέλγιο με 4%.

Η Eurostat επισημαίνει ότι τα στοιχεία προέρχονται από τις μηνιαίες στατιστικές για τα τουριστικά καταλύματα.

