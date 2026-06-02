Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Κατακλυσμού στην Π.Χρυσοχούς

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Κατακλυσμού 2026 στην Πόλη Χρυσοχούς.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους δημότες, επισκέπτες, καλλιτέχνες και συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση και διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Κατακλυσμού 2026, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο γραφικό λιμανάκι του Λατσιού από τις 30 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι τριήμερες εκδηλώσεις προσέλκυσαν πλήθος κόσμου, προσφέροντας στιγμές ψυχαγωγίας, πολιτισμού και παράδοσης σε ένα εορταστικό κλίμα που ανέδειξε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής μας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσικές βραδιές, χορευτικές παραστάσειςκαι θαλάσσια αγωνίσματα, χαρίζοντας μοναδικές εμπειρίες σε μικρούς και μεγάλους.

Ιδιαίτερη ανταπόκριση γνώρισαν οι συναυλίες των καλλιτεχνών Ηλία Βρεττού, Γιώργου Σταματάρη, Σταυριάνας Κούτρα, Γιώτας Καρρά, Σωτήρη Μακαρούνα, που πλαισίωσαν το πρόγραμμα, καθώς και τα παραδοσιακά θαλάσσια αγωνίσματα, τα οποία αποτέλεσαν πόλο έλξης για το κοινό.

Παράλληλα, οι παρουσιάσεις των χορευτικών ομάδων και σχολών χορού, της Σχολής Χορού Δράκου και της Ομάδας της Διαμάντως Νεοφύτου ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το ταλέντο και τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων.

Ο Δ.Π.Χρυσοχούς ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την παρουσία και την διαχρονική στήριξή τους στις εκδηλώσεις του Δήμου .

Ο Δήμος συγχαίρει επίσης τα παιδιά των Ακαδημιών της Πόλης που βραβεύτηκαν για τις διακρίσεις τους στο Ayia Napa Youth Soccer Festival, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τις επιτυχίες τους.

Η μεγάλη συμμετοχή του κοινού και η άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων επιβεβαιώνουν, προσθέτει,τη σημασία του θεσμού του Κατακλυσμού ως μιας γιορτής που ενώνει την τοπική κοινωνία και αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ευχαριστεί ιδιαίτερα τους χορηγούς, και όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία των εκδηλώσεων και ανανεώνει το ραντεβού με το κοινό για τον Κατακλυσμό του επόμενου έτους, καταλήγει η ανακοίνωση.