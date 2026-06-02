Νόμιμη Αποδελτίωση στην Κύπρο: Θέμα Συμμόρφωσης, Αξιοπιστίας και Σεβασμού στο Περιεχόμενο

Στις 12 Μαΐου 2026, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σημαντική απόφαση για τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης (Υπόθεση C-797/23, Meta Platforms Ireland v. AGCOM). Το ευρωδικαστήριο επιβεβαίωσε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν νόμιμα να υποχρεώνουν τις ψηφιακές πλατφόρμες να διαπραγματεύονται και να αποζημιώνουν εκδότες Τύπου όταν χρησιμοποιούν το περιεχόμενό τους. Η απόφαση ερμηνεύει για πρώτη φορά το συγγενικό δικαίωμα εκδοτών που θεσπίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/790, αποστέλλοντας ένα σαφές ευρωπαϊκό σήμα: η χρήση δημοσιογραφικού περιεχομένου δεν είναι αυτονόητη. Προϋποθέτει σχετική άδεια χρήσης.

Αυτό το πλαίσιο αφορά άμεσα κάθε υπηρεσία που βασίζεται στη συλλογή, επεξεργασία και διανομή δημοσιευμάτων, είτε μιλάμε για μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, είτε για εταιρείες αποδελτίωσης που εξυπηρετούν οργανισμούς.

Το πλαίσιο στην Κύπρο

Το δημοσιογραφικό περιεχόμενο, άρθρα, αποκόμματα, δημοσιεύματα, προστατεύεται από το πλαίσιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Η συλλογή, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και αποστολή αποκομμάτων σε τρίτους χωρίς νόμιμη άδεια μπορεί να δημιουργήσει νομικό κίνδυνο και κίνδυνο φήμης, τόσο για τον πάροχο της υπηρεσίας όσο και για τον τελικό χρήστη.

Στην Κύπρο, ο Σύνδεσμος Εκδοτών Κύπρου, ο φορέας που εκπροσωπεί τους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας, παραχώρησε στην Clip News Α.Ε. τα δικαιώματα αποδελτίωσης και χρήσης περιεχομένου των μελών του, μετά από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος το 2022.

Τι σημαίνει αυτό για επιχειρήσεις, οργανισμούς και PR εταιρείες

Για στελέχη επικοινωνίας, PR managers και marketing teams, η νόμιμη αποδελτίωση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι θέμα συμμόρφωσης.

Σε ένα περιβάλλον όπου η διαφάνεια και η εταιρική υπευθυνότητα αποτελούν προτεραιότητα, η επιλογή αδειοδοτημένου παρόχου εξασφαλίζει ότι η πληροφορία που λαμβάνετε για τον οργανισμό σας προέρχεται από μια διαδικασία που σέβεται εκδότες, δημιουργούς και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, συμβάλλει στη βιωσιμότητα του ίδιου του δημοσιογραφικού οικοσυστήματος: η αμοιβή από τα δικαιώματα επιστρέφει στους ανθρώπους που παράγουν το περιεχόμενο που εσείς χρησιμοποιείτε καθημερινά.

Αντίστροφα, η χρήση υπηρεσιών που λειτουργούν εκτός αδειοδοτημένου πλαισίου μπορεί να εκθέσει τον οργανισμό σε κινδύνους που δύσκολα δικαιολογούνται έναντι stakeholders, νομικών συμβούλων ή εποπτικών αρχών.

Η Clip News: η θεσμικά αδειοδοτημένη επιλογή στην Κύπρο

Η Clip News Α.Ε. δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες αποδελτίωσης και media analysis από το 1992, πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην ελληνική και διεθνή αγορά. Είναι μέλος της FIBEP (Παγκόσμια Ένωση Εταιρειών Media Monitoring) και της AMEC (Διεθνής Ένωση Μέτρησης και Αξιολόγησης Επικοινωνίας), ενώ το 2024 τιμήθηκε από την AMEC με τον τίτλο «Organisation of the Year».

Στην Κύπρο, η εταιρεία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο media intelligence: αποδελτίωση έντυπου και ψηφιακού τύπου, αποδελτίωση ραδιοφώνου και τηλεόρασης, monitoring social media, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δημοσιότητας, executive reports και εργαλεία για data-driven αποφάσεις στην επικοινωνία και το marketing.

«Από το 2022, συμβάλλουμε ενεργά στον μετασχηματισμό της αγοράς αποδελτίωσης στην Κύπρο, προσφέροντας όχι απλώς πληροφορία, αλλά ουσιαστικά εργαλεία στρατηγικής ανάλυσης», επισημαίνει η Κατερίνα Κεχαγιά, COO της Clip News και υπεύθυνη για τη δραστηριότητα της εταιρείας στην Κύπρο.

Σε μια εποχή όπου η πληροφορία διακινείται ταχύτερα από ποτέ, η αξία της δεν βρίσκεται μόνο στην ταχύτητα πρόσβασης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αποκτάται και χρησιμοποιείται. Και αυτό αφορά πλέον κάθε οργανισμό που βασίζεται καθημερινά στην ενημέρωση και τη δημόσια εικόνα του.

