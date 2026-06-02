Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Το ΑΚΕΛ θέτει όρο σε Νικόλα για προεδρία της Βουλής – Ζητά να αποχωρήσει από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Θα ήταν παράδοξο, να στηρίξουμε άνευ όρων, το συγκυβερνών κόμμα στο δεύτερο τη τάξει αξίωμα», δήλωσε στέλεχος του κόμματος κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου

Δεν φαίνεται να είναι και τόσο εύκολη η στήριξη της υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου για την προεδρία της Βουλής από το ΑΚΕΛ, του οποίου σήμερα συνήλθε το Πολιτικό Γραφείο και εξέτασε όλα τα δεδομένα ενόψει της πρώτης Ολομέλειας της Πέμπτης 4 Ιουνίου.

Σχετικά άρθρα:

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνεδρία ακούστηκαν ισχυρά πολιτικά επιχειρήματα για την μη άνευ όρων στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου στην πολύ σημαντική θέση, αυτή του προέδρου της Βουλής. Αρκετά στελέχη του ΑΚΕΛ θεωρούν πως η στήριξη του βασικότερου εταίρου του Νίκου Χριστοδουλίδη στο δεύτερο τη τάξει αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να του τίθεται κανένας όρος, θα εγκλωβίσει το ΑΚΕΛ στην δική του επιχειρηματολογία και θα αναιρούσε τα όσα προεκλογικά έλεγε και υποστήριζε.

«Αν ο στόχος του ΑΚΕΛ είναι η απαλλαγή του τόπου από την Δεξιά δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε άνευ όρων την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου», ήταν μια από τις πολύ συγκεκριμένες αναφορές κατά τη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ. Στο ίδιο μήκος κύματος υπήρξαν και άλλες τοποθετήσεις ενώ στο τραπέζι έγινε εισήγηση όπως ζητηθεί από τον Νικόλα Παπαδόπουλο να αποχωρήσει από την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη για να μπορέσει το ΑΚΕΛ να στηρίξει την υποψηφιότητα του.

«Ναι μεν η θέση του Προέδρου της Βουλής είναι θεσμική αλλά την ίδια ώρα δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι από τους στενότερους συνεργάτες της Κυβέρνησης, την οποία αντιπολιτευόμαστε», ήταν το σχόλιο άλλου στελέχους της Αριστεράς, ενώ στη συζήτηση ακούστηκε μερικές φορές η πολιτική επιφύλαξη από πλευράς των ΑΚΕΛικών αξιωματούχων ότι «θα ήταν πολιτικά παράδοξο, να στηρίξουμε άνευ όρων, το συγκυβερνών κόμμα στο δεύτερο τη τάξει αξίωμα».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που το Πολιτικό Γραφείο δεν αποφάσισε τίποτα το συγκεκριμένο σήμερα και παρέπεμψε την δύσκολη απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συνέλθει αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Tags

ΑΚΕΛΔΗΚΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα