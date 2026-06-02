Το ΑΚΕΛ θέτει όρο σε Νικόλα για προεδρία της Βουλής – Ζητά να αποχωρήσει από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη

Δεν φαίνεται να είναι και τόσο εύκολη η στήριξη της υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου για την προεδρία της Βουλής από το ΑΚΕΛ, του οποίου σήμερα συνήλθε το Πολιτικό Γραφείο και εξέτασε όλα τα δεδομένα ενόψει της πρώτης Ολομέλειας της Πέμπτης 4 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνεδρία ακούστηκαν ισχυρά πολιτικά επιχειρήματα για την μη άνευ όρων στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου στην πολύ σημαντική θέση, αυτή του προέδρου της Βουλής. Αρκετά στελέχη του ΑΚΕΛ θεωρούν πως η στήριξη του βασικότερου εταίρου του Νίκου Χριστοδουλίδη στο δεύτερο τη τάξει αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να του τίθεται κανένας όρος, θα εγκλωβίσει το ΑΚΕΛ στην δική του επιχειρηματολογία και θα αναιρούσε τα όσα προεκλογικά έλεγε και υποστήριζε.

«Αν ο στόχος του ΑΚΕΛ είναι η απαλλαγή του τόπου από την Δεξιά δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε άνευ όρων την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου», ήταν μια από τις πολύ συγκεκριμένες αναφορές κατά τη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ. Στο ίδιο μήκος κύματος υπήρξαν και άλλες τοποθετήσεις ενώ στο τραπέζι έγινε εισήγηση όπως ζητηθεί από τον Νικόλα Παπαδόπουλο να αποχωρήσει από την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη για να μπορέσει το ΑΚΕΛ να στηρίξει την υποψηφιότητα του.

«Ναι μεν η θέση του Προέδρου της Βουλής είναι θεσμική αλλά την ίδια ώρα δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι από τους στενότερους συνεργάτες της Κυβέρνησης, την οποία αντιπολιτευόμαστε», ήταν το σχόλιο άλλου στελέχους της Αριστεράς, ενώ στη συζήτηση ακούστηκε μερικές φορές η πολιτική επιφύλαξη από πλευράς των ΑΚΕΛικών αξιωματούχων ότι «θα ήταν πολιτικά παράδοξο, να στηρίξουμε άνευ όρων, το συγκυβερνών κόμμα στο δεύτερο τη τάξει αξίωμα».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που το Πολιτικό Γραφείο δεν αποφάσισε τίποτα το συγκεκριμένο σήμερα και παρέπεμψε την δύσκολη απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συνέλθει αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου.