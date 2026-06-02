Μάκης Κεραυνός: Χαιρετίζει νομοθετική πρωτοβουλία E6 για ενοποίηση και εποπτεία Κεφαλαιαγορών

Την απόφαση των έξι Υπουργών Οικονομικών, της πρωτοβουλίας Ε6 για την ενοποίηση και την εποπτεία των Κεφαλαιαγορών, χαιρετίζει με γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

«Ως Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου και Πρόεδρος αυτή την περίοδο του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN), χαιρετίζω την απόφαση των έξι Υπουργών Οικονομικών, της πρωτοβουλίας Ε6 για ενίσχυση των προσπαθειών τους για αποτελεσματικότερη ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τη μείωση του κατακερματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέρει.

Τονίζεται ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο στόχος που έχει θέσει η Κυπριακή Προεδρία και τον οποίο έχει προωθήσει με συνέπεια και έντονη δραστηριότητα τους τελευταίους 5 μήνες.

«Η πρωτοβουλία των Ε6 αποτελεί μια χρήσιμη πρόσθετη συμβολή στις ευρύτερες ευρωπαϊκές προσπάθειες/συζητήσεις για την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών διαδικασιών και με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σημειώνεται και στην ανακοίνωση των Ε6», καταλήγει.

