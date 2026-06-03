Μαφιόζικο χτύπημα στη Λεμεσό: Γάζωσαν με πάνω από 10 σφαίρες κτήριο που στεγάζει γραφεία εταιρείας forex (φώτος)

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στη Λεμεσό έπειτα από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε εναντίον κτηρίου που στεγάζει γραφεία εταιρείας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (forex).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον του κτηρίου, προκαλώντας υλικές ζημιές.

ΕΞΕΛΙΞΗ: Λεμεσός: Γαζώθηκαν με 20 πυροβολισμούς γραφεία εταιρείας forex - Στο μικροσκόπιο προηγούμενα χτυπήματα

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται να έχουν ριφθεί πέραν των δέκα πυροβολισμών, ενώ οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο οι δράστες να χρησιμοποίησαν αυτόματο πυροβόλο όπλο.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού διενεργούν έρευνες στο σημείο.