Δ. Πάφου και ΠΑΣΥΞΕ ενισχύουν τη συνεργασία τους για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

Σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μεταξύ του Δήμου Πάφου και του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών για μια πιο ουσιαστική, οργανωμένη και αποτελεσματική συνεργασία προς όφελος της πόλης και της τουριστικής της ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων κατέθεσαν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για ζητήματα που επηρεάζουν την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα της Πάφου ως τουριστικού προορισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καθαριότητα, στην αισθητική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, καθώς και στα σημαντικά έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο έργο δημιουργίας κυματοθραυστών και στα σχετικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του.

Οι εκπρόσωποι του τουριστικού τομέα εξέφρασαν την επιθυμία οι εργασίες να προγραμματιστούν με τρόπο που να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις στην τουριστική περίοδο και στην εμπειρία των επισκεπτών.

Κοινός στόχος όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είναι η υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν το παραλιακό μέτωπο της Πάφου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας.

Σημαντικό στοιχείο της συζήτησης αποτέλεσε η πρόθεση του ιδιωτικού τομέα να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πόλη.

Οι ξενοδόχοι δήλωσαν έτοιμοι να συνεργαστούν στενά με τον Δήμο και να στηρίξουν πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καθαριότητα, την αισθητική και τη συνολική εικόνα της Πάφου.

Όπως επισημάνθηκε, η Πάφος διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου.

Μέσα από συντονισμό, κοινή στρατηγική και συνέργειες μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικού κόσμου, μπορεί να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να προσφέρει ένα ακόμη πιο ποιοτικό και φιλόξενο περιβάλλον για κατοίκους και επισκέπτες.

Η ανάπτυξη του τουρισμού, τονίστηκε, αποτελεί συλλογική ευθύνη και προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε ότι υπάρχει η βούληση και οι προϋποθέσεις για να συνεχιστεί αυτή η κοινή προσπάθεια με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της Πάφου.