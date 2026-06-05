Απαντά σήμερα στις κατηγορίες ο 58χρονος στην υπόθεση φόνου Αλ. Αντωνίου

Aπάντηση στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αναμένεται να δώσει σήμερα ο 58χρονος κατηγορούμενος σε σχέση με τον φόνο του νεαρού Αλέξανδρου Αντωνίου.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να απαντήσει μη παραδοχή. Ως εκ τούτου μετά την σημερινή δικάσιμο αναμένεται να οριστεί ημερομηνία ακρόασης. Τα τεκμήρια που έχει στην κατοχή της έχει ήδη καταθέσει ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο η Κατηγορούσα Αρχή στην υπόθεση κατά 58χρονου σε σχέση με τον φόνο του νεαρού Αλέξανδρου Αντωνίου.

Ο 58χρονος αναμένεται να μεταφερθεί γύρω στις 09:00 σήμερα το πρωί από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου παρέδωσε τα βίντεο που κατέγραψαν πως εξελίχθηκε το επεισόδιο, καθώς και κάποιες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων.

Παράλληλα, ζήτησε όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό, ενώ αναφέρθηκε και σε κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου που εκπροσωπούσε το γραφείο του Ηλία Στεφάνου δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του. Πρόσθεσε επίσης πως θα ελέγξει όλο το μαρτυρικό υλικό για να έχει ξεκάθαρη εικόνα της όλης μαρτυρίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόνος διαπράχθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, στην κοινότητα Κονιών.

Σημειώνεται πως γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού όπου καθόταν το θύμα, ανήκει σύμφωνα με τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής στον 58χρονο, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση, κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από χτύπημα με νήσον και τέμνον όργανο στην καρωτίδα.

Η πλευρά ωστόσο υπεράσπισης του 58χρονου εκτιμούν πως πρόκειται για ανθρωποκτονία και όχι για φόνο εκ προμελέτης.