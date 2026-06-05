Ιδανικός ο καιρός για παραλία: Στους 32 βαθμούς σήμερα - Έρχεται άνοδος θερμοκρασίας την Κυριακή

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα παραμένει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τη Δευτέρα, ενδέχεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή το απόγευμα στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από μέσες τιμές.