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Το Πετρίδειο Ίδρυμα παρουσιάζει αφιέρωμα στο σατιρικό τραγούδι με τον Λούη Πατσαλίδη στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο σατιρικό τραγούδι διοργανώνει το Πετρίδειο Ίδρυμα, προσφέροντας στο κοινό της Πάφου μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, αγαπημένες μελωδίες και διαχρονικά τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 20:00, στην Πλατεία Κέννεντυ, ο γνωστός καλλιτέχνης Λούης Πατσαλίδης, μαζί με τη μπάντα του και τους Μαριλένα Χαραλαμπίδου και Τεύκρο Νεοκλέους, θα παρουσιάσουν το «Αφιέρωμα στο Σατιρικό Τραγούδι», σε μια εκδήλωση που πραγματοποιείται από το Πετρίδειο Ίδρυμα με τη στήριξη του Δήμου Πάφου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια σημαντικών δημιουργών, όπως οι Διονύσης Σαββόπουλος, Χάρρυ Κλυν, Τζίμης Πανούσης, Λουκιανός Κηλαηδόνης και Γιάννης Μηλιώκας, καθώς και άλλων καλλιτεχνών που συνέδεσαν το έργο τους με τη μουσική σάτιρα.

Η παράσταση φιλοδοξεί να συνδυάσει μουσική, σάτιρα και θεατρικά στοιχεία, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη γέλιο, αναμνήσεις και εύστοχα σχόλια πάνω στην κοινωνική πραγματικότητα. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη

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