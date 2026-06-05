Καζακστάν : Ξεπέρασε τις προσδοκίες η επιχειρηματική αποστολή, έντονο ενδιαφέρον για συνεργασίες με κυπριακές επιχειρήσεις

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η επιχειρηματική αποστολή στο Καζακστάν, σύμφωνα με τον γ.γ. του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη.

«Η επιχειρηματική αποστολή και το Επιχειρηματικό Φόρουμ που διοργανώσαμε στην Αστάνα, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν, ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας και επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν ουσιαστικές προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε στον «Π».

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργών της Κυβέρνησης, ανώτατων κρατικών αξιωματούχων, καθώς και κορυφαίων επιχειρηματικών και επενδυτικών φορέων από τις δύο χώρες, τόνισε, «προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις εργασίες του Φόρουμ και κατέδειξε τη βούληση σε ανώτατο επίπεδο για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας».

«Αυτό που κρατούμε δεν είναι μόνο η εξαιρετικά θετική ανταπόκριση που συναντήσαμε από κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς του Καζακστάν, αλλά κυρίως το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για συνεργασίες με κυπριακές επιχειρήσεις», σημείωσε.

Οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν, οι συναντήσεις μεταξύ εταιρειών και οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν, υποδεικνύει, δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για συγκεκριμένες επιχειρηματικές συνεργασίες, επενδυτικές πρωτοβουλίες και νέες εμπορικές ευκαιρίες το επόμενο διάστημα.

Δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία

Σύμφωνα με τον κ. Ρουσουνίδη, το Καζακστάν αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία και μία από τις σημαντικότερες αγορές της Κεντρικής Ασίας, ενώ η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστος επιχειρηματικός, επενδυτικός και χρηματοοικονομικός κόμβος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή η στρατηγική συμπληρωματικότητα, παρατηρεί, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές αμοιβαίου οφέλους.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, προσθέτει, είναι το γεγονός ότι καταγράφηκε ουσιαστικό ενδιαφέρον σε τομείς όπως η τεχνολογία και η καινοτομία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ενέργεια, η γεωργία, οι μεταφορές, η ναυτιλία, η ψηφιακή οικονομία και ο τουρισμός.

Ισχυρό θεσμικό πλαίσιο

Παράλληλα, αναφέρει, «η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΒΕ και του αντίστοιχου Επιμελητηρίου του Καζακστάν θέτει ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για τη συνέχιση και διεύρυνση αυτής της προσπάθειας».

«Φεύγουμε από την Αστάνα με ιδιαίτερα θετικά μηνύματα. Δεν επιστρέφουμε απλώς με επαφές και καλές προθέσεις, αλλά με ισχυρές ενδείξεις ότι ανοίγεται ένας νέος και πολλά υποσχόμενος δίαυλος συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν, ο οποίος μπορεί να αποδώσει απτά επιχειρηματικά και επενδυτικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια προς όφελος των οικονομιών και των επιχειρήσεων των δύο χωρών», κατέληξε.