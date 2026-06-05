Για βελτίωση τουριστικού προϊόντος συζήτησε ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας με ΠΑΣΥΞΕ

Η συνεργασία των δύο πλευρών για βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου στην τουριστική περιοχή Γεροσκήπου απασχόλησε τη συνάντηση του Δημάρχου Νίκου Παλιού με τον Πρόεδρο και μέλη του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) την Πέμπτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την εποικοδομητική συνάντηση, συμφωνήθηκε η στενότερη επικοινωνία Δήμου–ΠΑΣΥΞΕ, με σκοπό την ανάδειξη της Γεροσκήπου ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού, όπου οι επισκέπτες της θα βρίσκουν σύγχρονες υπηρεσίες και υποδομές για να ικανοποιήσουν τουριστικά, πολιτιστικά, ψυχαγωγικά και άλλα ενδιαφέροντα.