Μεγάλη επιτυχία για το Φεστιβάλ Παιδιού 2026 στην Πάφο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος το Φεστιβάλ Παιδιού 2026 στην Πάφο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαράς, δημιουργίας και ψυχαγωγίας σε μικρούς και μεγάλους.

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού Πάφου και φιλοξενήθηκε στην πλατεία του Δημαρχείου Πάφου .

Από νωρίς το απόγευμα, η πλατεία πλημμύρισε από παιδιά και οικογένειες που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο κάλεσμα της διοργάνωσης.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα με διαδραστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικά εργαστήρια, δημιουργικά παιχνίδια, μουσικές και χορευτικές παρουσιάσεις, χορωδίες και πολλές ακόμη δράσεις που χάρισαν αξέχαστες εμπειρίες σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Το Φεστιβάλ Παιδιού αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας στιγμές διασκέδασης, μάθησης και δημιουργικής έκφρασης για παιδιά, γονείς, παππούδες και φίλους.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς προς όφελος των παιδιών, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και σεβασμού προς τα δικαιώματά τους.

Καθοριστική για την επιτυχία της διοργάνωσης υπήρξε η πολύτιμη συμβολή φορέων, οργανώσεων, χορηγών και εθελοντών, οι οποίοι με τη στήριξη και τη συνεργασία τους συνέβαλαν στην υλοποίηση μιας γιορτής αφιερωμένης αποκλειστικά στα παιδιά.

Η Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού Πάφου εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς της ευχαριστίες προς όλους τους υποστηρικτές, χορηγούς, εθελοντές και συνεργάτες για την εμπιστοσύνη, τη συνεχή στήριξη και την πολύτιμη προσφορά τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Δήμο Πάφου, την Αστυνομία Κύπρου και την Κοινοτική Αστυνόμευση, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Ασθενοφόρων Κύπρου, την Πολιτική Άμυνα Πάφου, την Pafos FC, τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη (ΑΝ.ΕΤ.Π.Α. ΛΤΔ), την Κυπριακή Παιδοβουλή και τους Παιδοβουλευτές Πάφου, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και τα τμήματα και ομίλους του, το The International School of Paphos, το Paphos Aphrodite Waterpark, τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης και Αποδήμων Τσάδας, την ΠΑΣΥΔΥ, την Π.Ο.Ε.Δ., τον ΣΠΑΒΟ, την ΤΟΛΜΗ, τον Σκακιστικό Όμιλο Πάφου, την ΠΟΓΟ, τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ελληνίδων Πάφου, τον Σύνδεσμο Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου, τον Άτλαντα, την ΚΕΟ, τη ΓΟΔΗΣΥ, τη ΓΟΔΗΚ, τη Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση, την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, τη Χορωδία μαθητών της Β΄ και Δ΄ τάξης του ΙΑ΄ Δημοτικού Σχολείου Πάφου – Αγίου Σπυρίδωνα, τη Children’s Choir Camerton, τον Λαογραφικό Όμιλο Κτήμα, το Πολιτισμικό Λαογραφικό Εργαστήρι Κονιών και τους αγαπημένους κλόουν Παντούφλα και Παταπούφα.

Το Φεστιβάλ Παιδιού 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι όταν η τοπική κοινωνία ενώνει δυνάμεις, μπορεί να δημιουργήσει ξεχωριστές εμπειρίες για τα παιδιά, γεμίζοντας την πόλη με χαμόγελα, αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον.