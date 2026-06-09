Συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης στην Αγίου Αντωνίου Πάφου

Οι εργασίες ευπρεπισμού και αναβάθμισης στην περιοχή της Αγίου Αντωνίου συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου.

Όπως αναφέρεται, η Αγίου Αντωνίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της πόλης και χαρακτηρίζεται ως η «βιτρίνα» της Πάφου, γεγονός που καθιστά τη διατήρηση και βελτίωση της εικόνας της βασική προτεραιότητα για τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στόχος των παρεμβάσεων , προστίθεται στην ανακοίνωση είναι η δημιουργία ενός καθαρού, περιποιημένου και φιλόξενου περιβάλλοντος που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κατοίκων, των επισκεπτών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, οι εργασίες παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς απαιτούν χρόνο, υπομονή και συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις ακόμη και εντός υποστατικών, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παρά τις προκλήσεις, ο Δήμος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθεια με συνέπεια και συστηματικό σχεδιασμό, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση της Αγίου Αντωνίου αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής στρατηγικής για τη βελτίωση της εικόνας και της τουριστικής ταυτότητας της πόλης.

«Η Αγίου Αντωνίου δεν είναι απλώς μια γειτονιά της πόλης μας, αλλά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της και η τουριστική της βιτρίνα», τονίζεται στην ανακοίνωση, με τον Δήμο να επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για τη συνεχή αναβάθμιση της περιοχής.