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Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα έξω από συνεργείο στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πάφο, όταν γύρω στις 2:10 π.μ. λήφθηκε πληροφορία για πυρκαγιά σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από συνεργείο επιδιόρθωσης οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Ωστόσο, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό του μέρος.

Η αξία των ζημιών δεν έχει μέχρι στιγμής υπολογιστεί, ενώ τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

 Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διενεργήσουν εντός της ημέρας περαιτέρω εξετάσεις και έρευνες στη σκηνή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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