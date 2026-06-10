Εκδήλωση για την «Ημέρα Ανοικτού Σχολείου» (Open Day) της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Πάφου

Με εξαιρετική επιτυχία και αθρόα προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στο αίθριο της Εσπερινής Σχολής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΤΕΕ) Πάφου, η «Ημέρα Ανοικτού Σχολείου» (Open Day).

Εκατοντάδες πολίτες, ανάμεσά στους οποίους και πολλοί ενήλικες που επιθυμούν μια δεύτερη ευκαιρία για απόκτηση απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή για εξειδίκευση σε νέους επαγγελματικούς τομείς, κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής, να ενημερωθούν για τους προσφερόμενους κλάδους και να παρακολουθήσουν επιδείξεις λειτουργίας του τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής που διαθέτουν τα εργαστήριά της Σχολής.

Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια όμορφη γιορτή, καθώς πλαισιώθηκε με ποιοτικό μουσικό πρόγραμμα και τραγούδια από εκπαιδευτικούς της Σχολής.

Παράλληλα, ο Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στους κλάδους που κέρδισαν τις εντυπώσεις, καθώς οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές του ετοίμασαν και πρόσφεραν στους παρευρισκόμενους εξαιρετικά εδέσματα και ποτά, επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και φιλοξενίας.

Κατά τη διάρκεια του Open Day, πολλοί από τους ενδιαφερόμενους αξιοποίησαν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και προχώρησαν στην εγγραφή τους στα διάφορα προγράμματα της σχολής για τη νέα σχολική χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι στην ΕΣΤΕΕ Πάφου λειτουργούν οι ακόλουθοι Κλάδοι και Ειδικότητες: • Κλάδος Μηχανολογίας: Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής | Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις) | Τεχνικός Ελασματουργίας – Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου | Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων | Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού.

Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών: Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών | Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών | Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού.

Κλάδος Δομικών Έργων και Κατασκευών: Τεχνίτης Δομικών Έργων | Σχεδιαστής Δομικών Έργων | Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων.

Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών: Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών | Γραφικές Τέχνες | Διακοσμητική. • Κλάδος Γεωπονίας: Φυτική Παραγωγή.

Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων: Μάγειροι-Τραπεζοκόμοι | Υποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων.

Ειδικότητα Αισθητικής-Κομμωτικής: Κομμωτική.

Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Σχολή: • Διεύθυνση: Ανεξαρτησίας 15, 8028 Πάφος • Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 26932683 / 26306173 • Τηλεομοιότυπο (Φαξ): 26306303 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tech-esperini-paf@schools.ac.cy • Ιστοσελίδα: https://tech-esperini-paf.schools.ac.cy